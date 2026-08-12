New York si prepara a celebrare un traguardo significativo: la centesima edizione della Festa di San Gennaro, riconosciuta come il più iconico festival di strada italiano degli Stati Uniti. L'evento, che si estenderà per undici giorni, animerà le strade di Little Italy dal 17 al 27 settembre 2026. Quindici isolati attorno a Mulberry Street saranno chiusi al traffico e trasformati in un vivace scenario di festa, dove i sapori autentici della tradizione culinaria italiana saranno protagonisti.

I visitatori potranno deliziarsi con un'ampia varietà di specialità gastronomiche: dalle zeppole fritte ai cannoli, dalle salsicce con peperoni sfrigolanti agli arancini, dalla pizza ai calamari fritti.

Saranno allestite circa 300 bancarelle, offrendo un'esperienza immersiva tra profumi e sapori. Non mancheranno le celebri gare di mangia-tutto, dove i concorrenti si sfideranno quotidianamente nell'ingurgitare il maggior numero di cannoli, polpette e zeppole, aggiungendo un tocco di divertimento e competizione.

Il culmine delle celebrazioni religiose è previsto per il pomeriggio del 26 settembre, quando il santo patrono di Napoli sarà portato in solenne processione, accompagnato da bande musicali e carri allegorici. La serata si concluderà con un concerto speciale, trasmesso in diretta da Napoli, che rafforzerà il legame tra le due città.

La Festa omaggia San Gennaro di Benevento, venerato patrono di Napoli, e si conferma come il festival italiano più longevo e partecipato sull'intero territorio statunitense, testimoniando la forza e la vitalità della comunità italo-americana.

Un appuntamento storico nel cuore di Little Italy

La Festa di San Gennaro affonda le sue radici negli anni Venti, quando nel 1926 un gruppo di immigrati napoletani a New York organizzò una giornata di celebrazione in via Mulberry. Quella che era iniziata come una modesta commemorazione si è evoluta nel corso degli anni, trasformandosi in un grandioso festival di strada che oggi si estende per undici giorni e coinvolge undici isolati.

L'evento attira annualmente oltre un milione di visitatori, mescolando processioni religiose, spettacoli dal vivo, musica, bancarelle gastronomiche e giochi. Questa manifestazione rappresenta un connubio tra una forte componente identitaria e un vivace spirito popolare, rivolto sia al turismo sia alla celebrazione della cultura italo-americana.

Radici religiose e identità culturale

Il culto di San Gennaro vanta profonde radici storiche e spirituali. Il martirio avvenuto a Pozzuoli nel 305 d.C., la successiva traslazione delle reliquie a Napoli e il celebre miracolo della liquefazione del sangue sono eventi centrali del suo culto, celebrati tre volte all'anno nella città partenopea.

Nel contesto di New York, la festa assume una funzione peculiare, fungendo principalmente da momento di integrazione culturale e di espressione per la comunità italo-americana. Come evidenziato dal City Council di New York, questa celebrazione trae origine dalla memoria degli immigrati e oggi fonde devozione, folklore e condivisione popolare in un contesto urbano e commerciale.

La Festa di San Gennaro si configura così come un ponte tra identità e spettacolo, dove la tradizione religiosa si intreccia armoniosamente con una dimensione civile e culturale. Questo rende l'evento non solo unico nel suo genere, ma anche riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di unire e celebrare un'eredità ricca e vibrante.