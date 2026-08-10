Dal 10 agosto 2026, il Castello di Clavesana a Carrù si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per l'arte con la mostra "Figure di donna". Questa significativa esposizione presenta trentacinque opere selezionate dalla prestigiosa Collezione Cavallini Sgarbi, offrendo un'indagine approfondita sulla rappresentazione femminile nell'arte italiana. Il percorso espositivo abbraccia un ampio arco temporale, dai dipinti del Quattrocento fino alle espressioni artistiche del Novecento, come anticipato dal sottotitolo "La mostra esplora il tema femminile attraverso quadri dal Quattrocento al Novecento".

L'iniziativa coinvolge capolavori di artisti di spicco quali Giacomo Grosso, Bernardino Licinio e Pompeo Batoni, proponendo ai visitatori un viaggio attraverso diverse epoche e stili. Allestita negli affascinanti spazi del Castello, la mostra permette di confrontarsi con le molteplici interpretazioni e le varie idealizzazioni della figura femminile, così come sono state concepite e raffigurate nel corso di oltre quattro secoli di storia dell'arte italiana.

La Collezione Cavallini Sgarbi, fulcro di questa rassegna, è rinomata per la sua ricchezza e la provenienza diversificata delle opere, che includono contributi di autori fondamentali nel panorama artistico nazionale. L'obiettivo dell'esposizione è offrire uno sguardo trasversale sulla presenza femminile, evidenziandone i ruoli e le profonde trasformazioni nel tempo.

Tra le opere esposte, si possono ammirare ritratti, allegorie e dettagliate scene di vita quotidiana, con una particolare attenzione alle variazioni iconografiche e agli aspetti simbolici intrinsecamente legati alla figura della donna. Questa mostra non solo valorizza il patrimonio artistico, ma rafforza anche il ruolo degli spazi storici del Castello di Clavesana, confermandolo come un punto di riferimento per proposte culturali di grande rilievo nel contesto piemontese.

Un viaggio nell'arte italiana attraverso le figure femminili

L'allestimento di "Figure di donna" guida il pubblico in un affascinante viaggio cronologico e stilistico che prende avvio dal Rinascimento. Accosta le soluzioni classiche del Quattrocento e del Cinquecento alle suggestive espressioni barocche e alle innovative sperimentazioni artistiche dell'Ottocento e del Novecento.

Le opere di maestri come Grosso, Licinio e Batoni fungono da testimonianza eloquente dell'evoluzione della pittura di ritratto e di genere, sottolineando la straordinaria capacità della rappresentazione femminile di adattarsi ai mutamenti del gusto estetico e delle dinamiche sociali. Il percorso include sia quadri di riconosciuta importanza per la storia dell'arte nazionale sia lavori meno noti, che arricchiscono ulteriormente la comprensione delle complesse dinamiche culturali attraverso le quali l'immagine della donna si è progressivamente consolidata e trasformata.

Il Castello di Clavesana: custode di storia e promotore di cultura

Il Castello di Clavesana, maestosamente situato a Carrù, vanta una storia millenaria che affonda le sue radici nel Medioevo.

Nel corso dei secoli, questa imponente struttura ha assolto a diverse funzioni, evolvendosi fino a diventare oggi una prestigiosa sede per eventi culturali di grande risonanza. L'edificio, che conserva con cura elementi storici originali della sua architettura, è divenuto negli ultimi anni un polo d'attrazione e un punto di riferimento imprescindibile per mostre d'arte e numerose iniziative aperte al pubblico. L'attuale esposizione "Figure di donna" si inserisce armonicamente nella programmazione culturale del castello, che mira costantemente alla valorizzazione delle collezioni private e alla promozione delle ricche tradizioni artistiche del territorio. Grazie al contributo inestimabile della Collezione Cavallini Sgarbi, la mostra contribuisce in modo significativo a rafforzare il ruolo del Castello di Clavesana come un vibrante luogo di incontro e dialogo tra il passato glorioso e il presente dinamico dell'arte.