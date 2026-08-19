Il Rossini Opera Festival (Rof) di Pesaro si appresta a vivere il suo ultimo e atteso weekend, concludendo la 47ᵃ edizione con un ricco programma di repliche. Gli appassionati potranno assistere a tre opere significative: il 20 agosto sarà la volta de “L’occasione fa il ladro”, seguita il 21 agosto da “Le siège de Corinthe” e, a chiudere, “La scala di seta” il 22 agosto. In questo contesto di grande fermento musicale, il 21 agosto, alle ore 11, la prestigiosa Sala della Repubblica del Teatro Rossini ospiterà un evento di particolare rilevanza: l’ultimo degli appuntamenti curati dalla Fondazione Rossini, un’istituzione che si conferma pilastro centrale nella programmazione del festival.

La Fondazione Rossini: un baluardo per l'opera

La Fondazione Rossini è universalmente riconosciuta come un punto di riferimento insostituibile per il Rossini Opera Festival e per la diffusione della conoscenza dell'opera rossiniana. L’ente vanta un avanzato centro studi interamente dedicato alla ricerca musicologica e filologica sulle opere di Gioachino Rossini, di cui custodisce un patrimonio di inestimabile valore. La sua attività non si limita alla ricerca: la Fondazione offre anche un supporto fondamentale alle iniziative del Conservatorio intitolato al celebre compositore pesarese. Tra le sue iniziative più ambiziose spicca la collaborazione con Casa Ricordi per un monumentale lavoro editoriale, il cui obiettivo è ristabilire i testi originali degli scritti di Rossini, garantendone l'autenticità.

Inoltre, la Fondazione promuove attivamente studi e collaborazioni con eventi e istituzioni di fama internazionale, consolidando il suo ruolo di promotore culturale su scala globale.

“Rossini ieri, Rossini oggi”: un dibattito sull'interpretazione

L’incontro, intitolato eloquentemente “Rossini ieri, Rossini oggi”, si prefigge di esplorare a fondo il tema dell’interpretazione rossiniana, con un focus specifico sulla seconda metà del Novecento. L’evento, frutto di una preziosa collaborazione con l’Associazione nazionale critici musicali, vedrà la partecipazione di un parterre di esperti di altissimo livello. Interverranno i musicologi Emilio Sala e Simone Di Crescenzo, i critici musicali Alberto Mattioli e Roberta Pedrotti, il direttore d’orchestra Carlo Rizzi, la regista Rosetta Cucchi e il baritono Paolo Bordogna.

Il coordinamento di questo significativo appuntamento sarà curato da Ilaria Narici, figura di spicco in quanto direttore dell’Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini e direttore scientifico della stessa Fondazione Rossini.

Questo appuntamento conclusivo degli incontri organizzati dalla Fondazione Rossini nell’ambito del Rof sottolinea ancora una volta l'importanza strategica dell'ente nella valorizzazione e nello studio approfondito dell’opera rossiniana, proiettandola in una dimensione internazionale e garantendone la perenne attualità.