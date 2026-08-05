La Frick Collection di New York ospiterà una mostra sull'arte del bronzo nella Siena del Rinascimento. Dal 18 ottobre al 18 gennaio, “Siena: The Art of Bronze, 1450‑1500” sarà la prima rassegna a focalizzarsi su Siena come centro di eccellenza e innovazione nell'uso del bronzo. Curata da Giulio Dalvit, la mostra riunirà circa quaranta capolavori di maestri come Donatello, Vecchietta e Francesco di Giorgio. Molti di questi non sono mai stati esposti fuori dalla Toscana.

L'iniziativa è sostenuta da diverse istituzioni italiane. Il curatore Dalvit ha evidenziato l'unicità delle tradizioni artistiche senesi basate sul bronzo tra il 1450 e il 1500, spesso sottovalutate.

La mostra mira a "portare l’attenzione sulla scultura in bronzo senese", esplorando la sua importanza e il ruolo della città nell’arte rinascimentale, celebrando i "risultati straordinari degli artisti senesi".

Siena rinascimentale: innovazione e riscoperta

L'esposizione presenterà diverse opere, evidenziando la versatilità del bronzo e le sfide affrontate dai maestri senesi nel Quattrocento. Siena, tappa strategica di pellegrinaggio, fu un centro cruciale di innovazione. Dopo la sconfitta subita negli anni Cinquanta del Cinquecento per mano di Firenze, la città perse centralità, venendo associata al suo passato medievale. La mostra si propone di sfidare questa percezione, offrendo un'analisi approfondita dei risultati raggiunti da Siena nella scultura e dello sviluppo del bronzo come mezzo espressivo.

La Frick Collection e il sostegno di Louis Vuitton

La Frick Collection, fondata da Henry Clay Frick nel 1935, è un prestigioso museo di New York. Ospiterà la mostra sulla scultura senese grazie al sostegno internazionale di Louis Vuitton, partner culturale principale per i prossimi tre anni. Louis Vuitton supporterà le prossime grandi esposizioni temporanee, il programma “First Fridays” (accesso gratuito il primo venerdì di ogni mese) e una borsa di ricerca biennale per curatori.