Il celebre musical ‘La La Land’, diretto da Damien Chazelle, torna a essere protagonista a Venezia con un concerto-evento speciale. L'occasione è il decimo anniversario dalla sua prima mondiale, che sarà celebrato al Teatro La Fenice. L’appuntamento, intitolato ‘La La Land in Concert’, prevede una proiezione del film accompagnata dall’esecuzione dal vivo della sua pluripremiata colonna sonora originale. L’evento si annuncia come uno dei momenti più attesi dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Un ritorno simbolico nella città del debutto

Il ritorno di ‘La La Land’ a Venezia assume un significato profondamente simbolico. Fu proprio qui, nel 2016, che la pellicola fu presentata in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema, conquistando immediatamente critica e pubblico. Da quel debutto veneziano, il film intraprese un percorso straordinario che lo portò a ottenere 14 candidature agli Oscar, eguagliando record, e a vincerne sei prestigiose statuette. Tra queste, spiccano il premio per la Miglior Regia assegnato a Damien Chazelle – regista e sceneggiatore noto per la sua attenzione alla musica e al ritmo narrativo, elementi centrali nelle sue opere – quello per la Miglior Attrice protagonista a Emma Stone e il riconoscimento per la Miglior Colonna Sonora Originale a Justin Hurwitz.

Il film ha riportato il musical al centro della scena cinematografica internazionale, raccontando una storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice, sullo sfondo di una Los Angeles sospesa tra realtà e sogno, un omaggio ai grandi classici di Hollywood capace di parlare al pubblico contemporaneo.

Il concerto-evento e le attese presenze

L’evento ‘La La Land in Concert’ ha già registrato il tutto esaurito in poche ore, a testimonianza del fascino senza tempo del musical. Sul podio del Teatro La Fenice salirà il compositore premio Oscar Justin Hurwitz, che dirigerà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e il coro. Al pianoforte sarà presente Randy Kerber, il musicista che ha eseguito le parti pianistiche nella registrazione originale del film, dando voce al talento del protagonista Sebastian, interpretato da Ryan Gosling.

La serata durerà due ore e trenta minuti, senza intervallo. L'attesa è accresciuta dalla possibile presenza del regista Damien Chazelle, che tornerà nella città dove il suo film fu accolto per la prima volta. Resta invece il massimo riserbo sull'eventuale partecipazione dei due protagonisti, Ryan Gosling ed Emma Stone, sebbene la ricorrenza e il valore simbolico dell'evento alimentino le aspettative di una possibile reunion sul palcoscenico della Fenice.

Un progetto tra cinema, musica e artigianato artistico

Questa celebrazione veneziana si inserisce nel nuovo programma internazionale Cartier Cinema Club, un'iniziativa che celebra il lavoro creativo e artigianale dietro la settima arte con concerti, incontri e masterclass.

L'evento è presentato dal Cartier Cinema Club, in collaborazione con Lionsgate e Hurwitz Concerts, e prodotto da uGo & Play per Cartier. Questa scelta conferma il legame stretto della Maison Cartier con Venezia e con il mondo del cinema. Dal 2021, Cartier è sponsor ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e assegna ogni anno il Cartier Glory to the Filmmaker Award. Parallelamente a questo appuntamento, ‘La La Land’ sta vivendo un momento di rinnovato interesse: Lionsgate lo sta riportando nelle sale statunitensi con una riedizione speciale per il decennale e, contemporaneamente, è in fase di sviluppo un adattamento teatrale destinato a Broadway. Per l'occasione è stato diffuso un nuovo poster ufficiale che corregge, con un tocco di autoironia, la celebre posizione della mano di Ryan Gosling nell'immagine originale del 2016, un dettaglio diventato negli anni oggetto di curiosità tra i fan.