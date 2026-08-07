La 41ª edizione del Premio Franco Solinas, appuntamento cardine per la scrittura cinematografica italiana, si terrà a La Maddalena dal 23 al 27 settembre. La città natale di Franco Solinas, situata in Sardegna, accoglierà nuovamente autori, professionisti audiovisivi e giovani talenti. Il Comitato organizzatore ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, incentivando e premiando la creatività nel cinema.

L’edizione 2026 si articola in incontri, presentazioni e laboratori, culminando nella premiazione del 27 settembre. Il Premio, dedicato a Franco Solinas, scrittore e sceneggiatore maddalenino (1927), è tra i riconoscimenti più ambiti per giovani sceneggiatori e autori emergenti.

La manifestazione sostiene l’innovazione e la qualità nella scrittura per il cinema italiano, con confronti, pitching e appuntamenti aperti al pubblico. L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di La Maddalena.

Il Legato di Franco Solinas e il Premio

Il Premio Franco Solinas fu istituito per onorare uno dei maggiori sceneggiatori italiani, autore dei soggetti per "La battaglia di Algeri" e "Queimada". Dal 1986, è divenuto un vero incubatore di talenti, promuovendo nuove voci nel cinema. Molti vincitori hanno visto le loro storie diventare film di successo, contribuendo al rinnovamento del cinema italiano. La scelta di La Maddalena rafforza il legame territoriale e la valorizzazione delle sue radici culturali.

La Maddalena: Scenografia per il Cinema Italiano

La Maddalena, scenario del Premio, offre ai partecipanti un contesto ricco di storia e paesaggi suggestivi, in sintonia con lo spirito del concorso che promuove scrittura originale e storie innovative. Il coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali testimonia l’importanza dell'iniziativa come motore di crescita professionale e culturale e scambio tra autori. Il programma della 41ª edizione prevede l’incontro tra realtà produttive e nuove leve della sceneggiatura, incentivando continuità e dialogo nel cinema italiano.