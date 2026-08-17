L'Originalklang Project della Gustav Mahler Academy intraprende una tournée europea per riportare il pubblico al suono originale di inizio Novecento. L'ensemble è composto da cento musicisti: cinquanta allievi dell'Academy e cinquanta professionisti di orchestre di fama mondiale quali i Wiener Philharmoniker, i Berliner Philharmoniker e il Concertgebouw di Amsterdam. La peculiarità del progetto risiede nell'utilizzo di strumenti storici, forniti dalla Fondazione Euregio Kulturzentrum Toblach. Questi includono fiati e percussioni ricostruiti sul modello di quelli dei Wiener Philharmoniker di inizio Novecento, e archi con corde di budello, tutti frutto della ricerca del professor Clive Brown.

Promossa dalle fondazioni Busoni‑Mahler e Euregio, la tournée debutta il 4 settembre al Teatro Comunale di Bolzano, concludendo il Bolzano Festival Bozen. Il 5 settembre, il progetto sarà a Dobbiaco. Il programma include "Mládí", sestetto per fiati di Leoš Janáček, e la Quarta Sinfonia di Mahler con il soprano Johanna Wallroth.

Il Percorso della Tournée Europea

Diretta da Philipp von Steinaecker, l'orchestra presenta un repertorio che include la maestosa Nona Sinfonia di Mahler e i Kindertotenlieder, eseguiti dal soprano Fleur Barron. Le tappe della tournée toccheranno importanti sale da concerto europee: il 9 settembre al Teatro alla Scala di Milano, a conclusione dello Stresa Festival; l'11 settembre alla Royal Albert Hall di Londra, nel programma dei BBC Proms; il 12 settembre a Colonia; il 14 settembre al Concertgebouw di Amsterdam; il 16 settembre alla Brucknerhaus di Linz; il 17 settembre alla Konzerthaus di Vienna; concludendo il 18 settembre alla Elbphilharmonie di Amburgo.

Nuove Registrazioni e Patrocini Illustri

La tournée coincide con l'uscita, il 28 agosto 2026, della Quinta Sinfonia di Mahler. Registrata su strumenti d'epoca (Alpha1257) per Alpha Classics/Outhere Music, è stata incisa dalla Mahler Academy Orchestra diretta da Philipp von Steinaecker, basandosi sulla nuova edizione Urtext Breitkopf & Härte. Questo progetto discografico segue la pubblicazione della Nona Sinfonia di due anni fa. Il progetto gode del patrocinio di Marina Mahler, nipote del compositore, e di Alma Mahler.

La Gustav Mahler Academy, fulcro di questa iniziativa culturale, è un'accademia internazionale con sede a Bolzano. La sua missione è la formazione di giovani musicisti attraverso masterclass, progetti orchestrali e collaborazioni con artisti di fama mondiale. L'istituzione si distingue per l'attenzione alla prassi esecutiva storica e per il coinvolgimento di musicisti professionisti da prestigiose orchestre europee.