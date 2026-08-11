Catherine Louise Birmingham, nota come la “mamma della famiglia nel bosco” di Palmoli, in Abruzzo, ha pubblicato il suo atteso libro: “La mia verità, memorie e pensieri della mamma nel bosco” (Solferino, 254 pagine, 18,50 euro). L’opera offre un’immersione profonda nella scelta di condurre una vita “off the grid” insieme al marito Nathan Trevallion e ai loro figli, nel casolare immerso nella natura. L’autrice descrive un’esistenza fondata sull’autoproduzione e lontana dallo stress, dalle luci artificiali e dai ritmi imposti dalla società moderna, evidenziandone i benefici per il benessere fisico e la serenità mentale.

Nel capitolo intitolato “Illuminazione”, Birmingham sottolinea il valore dell’unione familiare come fonte essenziale per la crescita serena dei bambini, affermando: “Unione: ecco qual è la meravigliosa fonte d’amore da cui ogni bambino si nutre, cresce e si sviluppa”. L’invito è a riscoprire il ruolo degli adulti come modelli positivi, liberi “dallo stress e dalla paura della perdita”.

Il volume affronta le sfide che la famiglia ha incontrato, pur mantenendosi al di fuori del merito della vicenda giudiziaria. A nove mesi dalla sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila, le criticità inizialmente contestate – relative alla salubrità dell’abitazione, all’istruzione parentale e agli aspetti sanitari – risulterebbero risolte.

L’avvocato della famiglia, Simone Pillon, ha depositato il 7 agosto una nuova istanza di sollecito presso il Tribunale, con l’obiettivo di ottenere una rapida decisione sulla richiesta di ricongiungimento familiare, presentata lo scorso 25 giugno. Catherine Birmingham presenterà il suo libro in due eventi pubblici: il 12 agosto a Valle dell’Angelo (Salerno) e il 22 agosto ad Agnone (Isernia).

Oltre la cronaca: riflessioni su conformismo e libertà

Il libro di Catherine Birmingham si propone di andare oltre la semplice cronaca della battaglia legale, ampliando la riflessione su temi sociali di vasta portata. Come descritto nella presentazione editoriale, il volume esplora concetti quali il conformismo, la sorveglianza e lo spazio concesso a modelli di vita alternativi.

L’autrice stessa evidenzia questa prospettiva, dichiarando di volersi concentrare sulla “verità e sul risveglio dell’umanità”. Il racconto ripercorre la quotidianità della famiglia nelle campagne di Palmoli, definendo il senso di libertà intrinseco a una vita indipendente dai servizi e dalle infrastrutture convenzionali. Le scelte di autoproduzione, l’educazione parentale, l’adozione di cure naturali e la costante immersione nella natura sono presentate come strumenti per migliorare il benessere complessivo. L’allontanamento dei figli e la conseguente attenzione mediatica hanno trasformato la vicenda in un caso editoriale, ma il libro ambisce a restituire una complessità umana e una riflessione intima sulle difficoltà e i desideri di chi sceglie percorsi non convenzionali.

Il percorso di Catherine Birmingham: dalla scrittura alla vita nel bosco

Catherine Birmingham non è una figura nuova nel panorama della scrittura. Già nel 2008, aveva pubblicato “Ride for life”, un manuale filosofico di equitazione che è stato poi edito in Italia nel 2015. La sua storia a Palmoli ha avuto inizio con la decisione, condivisa con Nathan Trevallion, di crescere i loro tre figli in un ambiente naturale, privilegiando l’autonomia alimentare, l’apprendimento familiare e una vita semplice ma intensa. Questo percorso ha generato una controversia legale con il Tribunale dei minori dell’Aquila, culminata nell’allontanamento dei figli in una struttura protetta. Tale evento ha acceso un ampio dibattito pubblico sui temi della libertà educativa, sui limiti della genitorialità alternativa e sulle responsabilità della collettività.

La pubblicazione del libro si configura, dunque, sia come una testimonianza personale sia come un’occasione per offrire spunti critici sulla convivenza tra leggi, diritti e scelte esistenziali. I prossimi incontri pubblici saranno un’opportunità per confrontare esperienze e narrazioni, aprendo spazi di dialogo sull’equilibrio tra famiglia, natura e comunità.