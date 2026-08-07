L'Orchestra Filarmonica della Calabria sarà protagonista su Rai Due nella quarta edizione de 'La notte del mare', evento in onda domenica 9 agosto alle 23:25. La manifestazione, ospitata nella suggestiva cornice del Castello Murat di Pizzo, unisce spettacolo e impegno civile, proponendo un viaggio tra musica, racconto e sensibilizzazione sui temi della salvaguardia del mare e delle comunità costiere.

Musica e artisti per il patrimonio mediterraneo

La manifestazione, ideata da Domenico Gareri e scritta con Luca Parenti, Donatella Damato, Tommaso Martinelli e Raffaele Del Monaco, vedrà l'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal Maestro Filippo Arlia, accompagnare artisti quali Fabio Concato, Nina Zilli, Michele Bravi e Karima.

I Gemelli di Guidonia arricchiranno l'intrattenimento con la loro ironia. Fabio Fulco guiderà il pubblico in un itinerario visivo tra la costa ionica e quella tirrenica, mostrando una Calabria autentica tra paesaggi e colori unici del mare. La conduzione è affidata a Domenico Gareri e Mary De Gennaro. L'evento approfondirà temi quali la tutela dei fondali, la difesa delle coste e la valorizzazione delle comunità locali, custodi del patrimonio mediterraneo.

Il Premio “Guardiani del Blu” e l'impegno per l'ambiente marino

Il format 'La notte del mare' si arricchisce quest'anno del Premio “Guardiani del Blu”, riconoscimento istituito per valorizzare chi si distingue nella tutela del mare e delle sue comunità.

Il premio, assegnato al Castello Murat di Pizzo, celebra l'impegno di istituzioni, realtà economiche e progetti scientifici che promuovono buone pratiche e il ruolo del mare come risorsa sostenibile. Tra i premiati figurano la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, il Gruppo Callipo e il progetto FAMA – Floating Advanced Modular Food Ark, una serra galleggiante energeticamente autonoma.

La serata del Premio è stata aperta dal sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, che ha evidenziato l'importanza del mare per la comunità. Il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Nautico di Pizzo rafforza consapevolezza e responsabilità verso l'ambiente marino. Prodotto da Life Communication, il programma diffonde storie e buone pratiche con un linguaggio contemporaneo, unendo arte e contenuti etici per un impatto positivo sul mondo marittimo e costiero.