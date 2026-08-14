Il 22 agosto 2026, a Melpignano, Lecce, si terrà il Concertone finale de La Notte della Taranta. L'evento, trasmesso in diretta dalle ore 21.20 su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e San Marino Rtv, sarà condotto da Ema Stokholma e Aurora Leone.

Per Ema Stokholma è un ritorno sul palco, mentre per Aurora Leone un debutto. Stokholma ha descritto l'esperienza come "folgorante", sentendosi "a casa" con la musica tradizionale salentina, e ha sottolineato il "mood" dell'evento come un modo per sentirsi "con i piedi attaccati a questo pianeta", quasi in una "bolla".

Aurora Leone ha evidenziato come La Notte della Taranta rappresenti una "sfida nuova", non solo uno spettacolo da accompagnare, ma un'occasione per "entrare dentro una storia" di un territorio e della sua musica, amata in tutto il mondo. L'evento è unico, capace di celebrare l'energia della taranta e portarla anche a chi la segue da casa.

Il tema centrale dell'edizione 2026 è il Mediterraneo, interpretato dagli organizzatori non come un confine, ma come uno "spazio storico di approdi, attraversamenti e relazioni". Il palco di Melpignano ospiterà pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d’amore e di lontananza nelle parlate salentine e in griko, affiancati da culture popolari di altri territori e linguaggi musicali contemporanei.

Protagonista del Concertone sarà l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore Ermal Meta. Tra gli ospiti speciali figurano Alessandra Amoroso, Gisela João, Welo, Maria Mazzotta, Levante, Sayf e Giulia Vecchio. Le coreografie sono firmate da Fredy Franzutti.

Il Concertone è realizzato dalla Fondazione La Notte della Taranta, presieduta da Massimo Bray, con il sostegno della Regione Puglia e di Pugliapromozione, in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Grecìa salentina e l'Istituto Diego Carpitella.

Le radici e l'evoluzione del Festival

La Fondazione La Notte della Taranta è stata istituita nel 2008 su impulso della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei Comuni della Grecìa salentina e dell’Istituto Diego Carpitella.

Attiva dal 2011, la Fondazione è un laboratorio permanente tra ricerca scientifica, spettacolo e politiche culturali, con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni musicali salentine, in particolare il tarantismo e le culture grike, attraverso iniziative e progetti con università.

Il Festival La Notte della Taranta nasce nel 1998 da un'idea dell’Unione dei Comuni della Grecìa salentina e dell’Istituto Diego Carpitella, per valorizzare il patrimonio etnografico mettendo in rete le piazze dei piccoli centri. Già in quell’anno si tenne il primo concertone a Melpignano, affidato al maestro concertatore Daniele Sepe e supervisionato dai musicologi Gianfranco Salvatore e Maurizio Agamennone. L'evento è cresciuto fino a diventare uno dei maggiori festival di musica popolare in Europa, culminando ogni anno con un concertone che attrae fino a 200.000 spettatori e mescola tradizione e innovazione musicale.

Il Festival itinerante e il suo legame con il territorio

Nelle settimane precedenti il concertone finale di Melpignano, il Festival è itinerante: le piazze della Grecìa salentina – da Corigliano d’Otranto a Galatina – ospitano tappe, coinvolgendo comunità e promuovendo la cultura popolare come esperienza condivisa.

Melpignano, borgo della provincia di Lecce, ospita il concertone nell’area antistante l’ex Convento degli Agostiniani. Questa cornice assume valore simbolico nel recupero e nella diffusione della tradizione salentina, intrecciando musica, danza e memoria, in una manifestazione capace di dialogare con il presente restando profondamente radicata nel suo territorio.