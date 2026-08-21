Il Concertone della Notte della Taranta, evento musicale di punta dell'estate italiana, aprirà la sua ventinovesima edizione a Melpignano con un significativo omaggio agli ottanta anni della Repubblica italiana. Massimo Bray, presidente della Fondazione La Notte della Taranta, ha annunciato il tributo come momento di riflessione sulla storia del paese, evidenziando che le Teche Rai offriranno "momenti emozionanti", con particolare riferimento al "voto delle donne che ci ha sempre colpito".

Bray ha rimarcato il legame tra la nascita della Repubblica e le libertà civili, citando: "da quel 2 giugno, figli di partigiani e di antifascisti coinvolti che quella scelta scesero in strada e nei teatri perché avevano compreso che quella scelta avesse l'odore della libertà".

Il concerto inizierà con l'Inno di Italia strumentale, preparato da Ermal Meta, maestro concertatore, tributo a questi ottant'anni. L'evento unisce memoria storica e musica popolare, ripercorrendo momenti cruciali della storia nazionale tramite Teche Rai e artisti.

Riconoscimento per "Pizzica pizzica" e "La danza delle spade"

Nella presentazione, Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha annunciato un importante traguardo: la "Pizzica pizzica" e "La danza delle spade" sono state riconosciute come patrimonio immateriale della Puglia. Decaro ha espresso l'auspicio che questo sia solo il primo passo verso una valorizzazione più ampia. La Notte della Taranta si conferma uno dei festival di musica popolare più significativi d'Europa, capace di attrarre decine di migliaia di partecipanti da tutta Italia e dall'estero.

Nato per diffondere e valorizzare la pizzica salentina, l'evento è cresciuto, ampliando richiamo culturale e varietà degli artisti. Le performance musicali si intrecciano con riflessione storica e messaggi civili, creando un forte legame tra territorio, memoria e identità collettiva. Organizzato annualmente dall'omonima Fondazione a Melpignano (Lecce), il palco del concertone finale all'ex Convento degli Agostiniani integra l'evento nel tessuto urbano e sociale. Il festival ha ospitato numerosi musicisti nazionali e internazionali, diffondendo la conoscenza della pizzica e delle danze tradizionali salentine oltre i confini italiani.

L'importanza di danza e musica popolare si riflette nel recente riconoscimento di "Pizzica pizzica" e "La danza delle spade" come patrimonio immateriale della regione.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di tutela e promozione del patrimonio demoetnoantropologico pugliese. La scelta di aprire l'edizione 2026 con un omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana evidenzia la volontà degli organizzatori di mantenere viva la memoria storica, coniugandola con la valorizzazione delle espressioni artistiche e culturali del territorio.