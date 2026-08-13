La politica è tornata a essere protagonista indiscussa nel panorama cinematografico e televisivo internazionale, come dimostrano le numerose nuove produzioni che intrecciano storia, cronaca e fiction. Dalle vicende di Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov alla guerra in Ucraina, il grande schermo ripropone temi e figure che hanno segnato epoche, offrendo spunti di riflessione sull'attualità globale.

Tra i titoli più attesi figura "The brink of war", diretto da Michael Russell Gunn, che debutterà il 14 agosto nelle sale statunitensi. Il film ripercorre lo storico incontro del 1986 a Reykjavík tra l'allora presidente USA Ronald Reagan, interpretato da Jeff Daniels, e il leader sovietico Mikhail Gorbaciov, nel cui ruolo si cala Jared Harris.

L’evento, svoltosi nella capitale islandese, fu cruciale per la distensione della Guerra Fredda. Il cast include anche Hope Davis nei panni di Nancy Reagan, Branka Katic come Raissa Gorbaciova e J.K. Simmons nel ruolo di George Schulz, Segretario di Stato USA dell’epoca. Il regista Gunn ha avuto l'opportunità di consultare direttamente gli appunti e i diari di Schulz, incontrandolo poco prima della sua scomparsa nel 2021.

Il rinnovato interesse per la politica si manifesta anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove tra i film in concorso spicca la black comedy/thriller "Wild Horse Nine" di Martin McDonagh. La pellicola vede John Malkovich e Sam Rockwell interpretare due agenti della CIA inviati in Cile nei giorni precedenti il colpo di Stato del 1973.

Fuori concorso, invece, sarà presentato "Musk", un documentario di quasi quattro ore realizzato dal premio Oscar Alex Gibney, noto per le sue inchieste. Il film esplora la figura di Elon Musk, imprenditore e controverso ex consigliere di Donald Trump, fondatore di X (ex Twitter), Space X e cofondatore di Tesla, Paypal e OpenAI. Una narrazione più ironica dell'imprenditore è offerta in "Artificial", il film di Luca Guadagnino incentrato su Sam Altman e OpenAI, dove Musk è interpretato da Ike Barinholtz.

Attualità e crisi globali sul grande schermo

L’attualità internazionale è al centro di "Animals", un thriller diretto e interpretato da Ben Affleck, che veste i panni del sindaco di Los Angeles alle prese con il rapimento del figlio.

Il film, in uscita il 9 ottobre su Netflix, vanta un cast di rilievo con Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun. Al New York Film Festival, invece, avrà la sua prima mondiale "A statement" di Tom McCarthy, ispirato al libro "Perdere la Terra" di Nathaniel Rich. La pellicola ricostruisce l’incontro avvenuto nel 1980 in Florida, organizzato dalla Commissione USA sulla qualità dell’aria, che riunì venti esperti tra politici, attivisti e scienziati nel tentativo di stilare una dichiarazione congiunta sugli effetti delle emissioni di anidride carbonica sul clima. Tra gli interpreti figurano Paul Giamatti, Evan Peters, Tatiana Maslany, Paul Rudd, John Turturro, Amy Ryan, Dylan Baker e Jason Clarke.

Il 29 ottobre arriverà nelle sale italiane "Minotaur", del regista dissidente Andrei Zvyagintsev, già insignito del Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2026. Il film è una rilettura del dramma noir "Una moglie infedele" di Claude Chabrol, ambientata in una Russia contemporanea, corrotta e violenta, sullo sfondo dell’invasione dell’Ucraina.

Dalla storia recente alle tensioni geopolitiche

Il filone storico prosegue con "The Price of Peace" di Anthony McCarten, che porta in scena Guy Pearce (Truman), Jared Harris (Churchill) e Merab Ninidze (Stalin) all’ultima conferenza di Potsdam nel luglio 1945. L'incontro fu cruciale per definire i nuovi assetti dell’Europa e del mondo dopo la Seconda guerra mondiale.

Sul fronte delle produzioni ancora in corso, Doug Liman sta girando in Croazia "Snake Island", con protagonisti Adrien Brody e Sean Penn. Il film è incentrato sul sabotaggio del sistema di gasdotti Nord Stream nel 2022, un episodio simbolo delle tensioni geopolitiche legate alla guerra tra Russia e Ucraina.

Questa forte intersezione tra politica e narrazione filmica non si limita alle produzioni internazionali, ma trova eco anche in Italia. Il panorama produttivo recente vede numerosi titoli che, tra satira e racconto civile, affrontano il tema del potere e delle sue derive, sia attraverso la fiction che con la commedia e il documentario. La rinnovata attenzione per le tematiche politiche nel cinema sembra così riattivare un dialogo profondo tra la storia e l'immaginario collettivo, ponendo al centro figure ed eventi che, pur appartenendo a epoche diverse, mantengono una grande attualità.