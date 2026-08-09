Il documentario "Marco Bellocchio: La porta della Realtà", diretto da Fabio Lovino, sarà presentato l’11 agosto 2026 alla 79ª edizione del Locarno Film Festival, nella Selezione Ufficiale - Fuori Concorso. Uscirà nelle sale italiane il 27 agosto, distribuito da Lucky Red. Prodotto da Loft Produzioni e Reggatta Production, il film nasce dall'esigenza di Lovino di raccontare vent'anni di collaborazione e l'esperienza vissuta al fianco di Marco Bellocchio, figura del cinema italiano contemporaneo. Lovino ha dichiarato: "Dopo vent’anni di lavoro con Marco Bellocchio, ho sentito la necessità di raccontare ciò che ho vissuto al suo fianco e restituire emozioni e insegnamenti ricevuti".

Attraverso immagini e testimonianze inedite, il documentario offre uno sguardo esclusivo sulla dimensione umana e artistica di Bellocchio, ripercorrendo il suo percorso. Mostra per la prima volta le dinamiche del regista sul set, il suo approccio quotidiano alla regia e il rapporto con familiari e collaboratori. Tra questi figurano la moglie e montatrice Francesca Calvelli, i figli Elena e Pier Giorgio, e colleghi come Roberto Herlitzka, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Marco Tullio Giordana, Daniele Ciprì, Francesco di Giacomo e Giuseppe Lanci. Interviste e materiale inedito permettono di entrare nel cuore del processo creativo di un autore che si è rinnovato, ottenendo riconoscimento internazionale senza perdere profondità e libertà della sua visione artistica.

Il processo creativo e le collaborazioni

Il documentario di Lovino si concentra sul "cantiere" di Bellocchio, evidenziando le dinamiche di gruppo che caratterizzano i progetti. Attori come Fabrizio Gifuni ne sottolineano la libertà espressiva, mentre Pierfrancesco Favino ne evidenzia la complessità e l'impegno richiesti. L'opera si arricchisce delle voci di chi ha condiviso tappe fondamentali della carriera recente di Bellocchio, non solo colleghi del cinema ma anche familiari. Questo racconto corale delinea sia il versante pubblico sia quello più privato del cineasta. L'obiettivo è esplorare il cuore del processo creativo attraverso un mosaico di immagini e ricordi raccolti in due decenni di sodalizio.

Dettagli di produzione e distribuzione

Realizzato con Loft Produzioni e Reggatta Production, e con il supporto tecnico di Fujifilm Italia per la fotografia, "Marco Bellocchio: La porta della Realtà" ha una durata di 65 minuti. Sarà distribuito nelle sale italiane da Lucky Red, dopo l'anteprima al festival svizzero. Il coinvolgimento di figure chiave, come la montatrice Francesca Calvelli, testimonia l’importanza del lavoro di squadra nell’opera di Bellocchio. Il Locarno Film Festival si conferma piattaforma privilegiata per la valorizzazione del documentario d’autore, offrendo spazio a opere che propongono nuove prospettive sui protagonisti della scena culturale europea e italiana.