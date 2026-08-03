Esce nelle librerie italiane il 28 agosto 2026 per Ponte alle Grazie, 'La prudenza di osare. Aristotele, Ulisse e il coraggio dell'azione', saggio d'esordio della saggista e giornalista belga Catherine Van Offelen. L'opera, di 208 pagine, ha già conquistato il pubblico francese nel 2025, affermandosi come un significativo caso letterario nel panorama saggistico con ben tre ristampe in soli tre mesi e la successiva vendita dei diritti in diversi Paesi europei.

Al centro del volume vi è l'antico concetto di phrónesis, termine della filosofia greca spesso tradotto come "prudenza" o "saggezza".

L'autrice ne offre una lettura più profonda, definendola come "l'arte di adattarsi alle circostanze, la sagacia di chi sa trovare il buon cammino nel chiaroscuro del reale, l'intelligenza pratica che unisce razionalità e intuito". Van Offelen presenta la phrónesis come una risorsa inesplorata e sorprendentemente attuale, capace di offrire nuove prospettive sia nella vita quotidiana sia nella sfera politica. Il saggio propone un salutare cambio di prospettiva, invitando a rileggere le complessità del nostro tempo attraverso categorie filosofiche classiche, ma pienamente riattualizzate.

La genesi del saggio: tra esperienza personale e filosofia

La genesi del libro affonda le radici in un'esperienza personale dell'autrice.

Catherine Van Offelen rivela di aver affrontato una crisi in gioventù, superata grazie alla frequentazione dei corsi universitari di retorica. Fu proprio in questo percorso che scoprì la "via greca", e più precisamente l'approccio aristotelico alla phrónesis. Nel suo saggio, Van Offelen afferma con chiarezza: "Aristotele continua ad aiutarci a vivere, perché sotto il sole, in fondo, nulla è cambiato. L’essere umano è da sempre lacerato dalle proprie inclinazioni, inquieto di fronte all’enigma del domani, perennemente in cerca della strada giusta. (…) a queste domande eterne, la prudenza greca dà una risposta e indica la via".

L'autrice sottolinea che la risposta offerta dalla phrónesis non è di natura meramente teorica o accademica, ma si configura come una vera e propria pratica esistenziale.

Questa saggezza antica è capace di riportare alla luce la sicurezza in sé stessi come disposizione interiore, un elemento cruciale in un mondo sempre più caratterizzato dall'incertezza e dalla mutevolezza. In tal senso, la phrónesis si propone come uno stile di vita che promuove il coraggio, l'affermazione di sé e la capacità di affrontare la complessità del reale con grandezza d'animo.

Phrónesis: una risorsa per la società contemporanea

'La prudenza di osare' si interroga sulle potenzialità della phrónesis nell'epoca attuale. Catherine Van Offelen osserva come la società contemporanea appaia spesso "impaurita, incapace di vera azione", incline a rimuovere la complessità attraverso un riduzionismo tecnico-scientifico.

Il saggio suggerisce invece di recuperare il "cuore intelligente" dell'uomo, ovvero la sua vocazione a fare esperienza diretta della molteplicità del mondo, proprio attingendo all'eredità del pensiero greco e all'approccio pratico della phrónesis.

L'opera si distingue per la sua capacità di tessere insieme riflessione personale e profondi riferimenti filosofici, dialogando con figure iconiche come Aristotele e Ulisse. Si configura così come uno strumento prezioso per analizzare in modo critico e costruttivo i dilemmi del nostro tempo. Il volume, edito da Ponte alle Grazie, è disponibile sia in formato cartaceo (208 pagine, al costo di 18 euro) sia in versione digitale (ebook). Si rivolge a un pubblico ampio, interessato a esplorare la saggezza antica in una prospettiva attuale e a chi desidera un nuovo sguardo sulle sfide del presente, guidato dalla tradizione filosofica classica.