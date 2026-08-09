Il Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro si prepara ad accogliere, il prossimo 13 agosto 2026, la ripresa de 'La scala di seta', l'opera comica di Gioachino Rossini. Sotto la direzione del regista Damiano Michieletto, l'allestimento propone una rilettura profondamente contemporanea della farsa, ambientando la vicenda in un moderno loft. Questa scelta scenica, che vede la distribuzione degli spazi chiarita solo da una planimetria riflessa su uno specchio a soffitto, impone agli artisti una sfida interpretativa notevole: devono infatti mimare entrate e uscite da porte inesistenti, sostenendo al contempo un'intensa attività fisica durante l'intera esibizione.

La sfida interpretativa e il cast

Il baritono Paolo Bordogna, nel ruolo di Germano, e il soprano Hasmik Torosyan, che interpreta Giulia, hanno espresso il duplice sentimento di divertimento e fatica che caratterizza i loro personaggi. “Ci divertiamo come matti, ma che fatica!” hanno dichiarato, evidenziando le singolari richieste registiche. La protagonista Giulia, infatti, è costretta a cantare muovendosi in continuazione e persino eseguendo esercizi ginnici. Parallelamente, il servitore Germano si esibisce in acuti mentre prepara il caffè, spreme agrumi veri per un'aranciata e sparecchia, il tutto con cambi d’abito a scena aperta. La stessa Torosyan ha scherzato sulla durata dell'opera, che pur essendo di un'ora e mezza, “a me sembra lunga tre ore”, a testimonianza dell'impegno richiesto.

L'opera, composta da Rossini nel 1812 su libretto di Giuseppe Foppa, è un intreccio di equivoci e fraintendimenti. La trama ruota attorno al matrimonio segreto di Giulia con Dorvil, che ogni sera si introduce nella sua camera con una scala di seta. La situazione si complica quando il tutore di Giulia, Dormont, intende darla in sposa a Blansac. L'arrivo di quest'ultimo innesca una serie di eventi che Giulia cerca di gestire, deviando le attenzioni del pretendente sulla cugina Lucilla, con l'aiuto del servitore Germano. La vicenda culmina con tutti i protagonisti che si ritrovano nascosti nella stanza di Giulia, scoperti uno a uno dal tutore. Dopo aver compreso la situazione, Dormont perdona la pupilla, e Lucilla sposa Blansac.

Il Rossini Opera Festival: un omaggio al compositore

Il Rossini Opera Festival, conosciuto anche come ROF, è un appuntamento internazionale di riferimento per la valorizzazione e la rappresentazione delle opere di Gioachino Rossini. Fondato a Pesaro, città natale del celebre compositore, il festival si svolge annualmente, proponendo sia prime esecuzioni di opere meno note sia riprese di allestimenti di successo. Il ROF si distingue per la sua rigorosa attenzione alla filologia musicale e per la collaborazione con artisti di fama internazionale, contribuendo in modo significativo alla riscoperta e alla diffusione del vasto repertorio rossiniano.

Un elemento che arricchisce ulteriormente questa produzione de 'La scala di seta' è il legame tra molti degli interpreti. Avendo frequentato insieme l’Accademia Rossini, si sono ritrovati a collaborare dopo anni, creando un clima di complicità e divertimento che si riflette positivamente sulla performance scenica.