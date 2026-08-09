Il Rossini Opera Festival di Pesaro si prepara ad accogliere, il prossimo 13 agosto, la celebre opera comica “La scala di seta” di Gioachino Rossini. La ripresa, firmata dal regista Damiano Michieletto, vedrà protagonisti il baritono Paolo Bordogna nel ruolo di Germano e il soprano Hasmik Torosyan come Giulia. A pochi giorni dall'evento, gli artisti hanno condiviso le loro impressioni, sintetizzandole in una frase che racchiude l'essenza della loro esperienza: “Ci divertiamo come matti, ma che fatica!”.

L'innovativa regia di Damiano Michieletto

L'allestimento di Michieletto trasporta la farsa comica, composta da Rossini nel 1812 per il Teatro San Moisè di Venezia, in un loft contemporaneo.

La scenografia si distingue per una planimetria delle camere riflessa su uno specchio al soffitto, che ne chiarisce la distribuzione. Questa scelta registica impone agli interpreti di mimare entrate e uscite da porte inesistenti. Le sfide non finiscono qui: la protagonista Giulia (Torosyan) è costretta a cantare muovendosi in continuazione e compiendo esercizi ginnici, mentre il servitore Germano (Bordogna) si esibisce in acuti preparando caffè, spremendo agrumi per un'aranciata – tutti elementi di scena veri – e sparecchiando. Il tutto è reso ancora più dinamico da frequenti cambi d'abito a scena aperta. Torosyan scherza sull'intensità dell'opera: “Dura un'ora e mezza, ma a me sembra lunga tre ore”.

La trama de 'La scala di seta': equivoci e amori segreti

Basata sul libretto di Giuseppe Foppa, che attinse al teatro francese per questo genere, la trama si concentra sul matrimonio segreto di Giulia con Dorvil, che ogni sera sale di nascosto nella sua stanza tramite una scala di seta. Il tutore di Giulia, Dormont, ignaro della relazione, l'ha promessa in sposa a Blansac. L'arrivo di quest'ultimo, un damerino, complica la situazione. Giulia decide allora di deviare le attenzioni del pretendente sulla cugina Lucilla, che aveva già mostrato interesse per lui, ma vuole prima saggiarne le intenzioni. Per attuare il suo piano, Giulia chiede aiuto al servo Germano. Tuttavia, una serie di fraintendimenti provocati da Germano porta tutti i protagonisti a nascondersi nella camera di Giulia, dove vengono scoperti uno a uno dal tutore.

La vicenda si conclude con il perdono di Dormont per la pupilla e il matrimonio tra Lucilla e Blansac.

Le sfide interpretative: Germano e Giulia

Paolo Bordogna, che ha interpretato Germano “tantissime volte” e partecipa per la terza volta a questa produzione del ROF, definisce il ruolo un “vero record”. Sottolinea le sue esigenze vocali: “richiede tutto, perché ha una scrittura quasi da tenore amoroso, piena di agilità e di frasi molto lunghe in cui, nonostante il dinamismo dei movimenti scenici, è necessario un uso perfetto del fiato”. Bordogna spiega inoltre che il personaggio, spesso visto come sciocco, incarna in realtà l'ingenuità e l'innocenza di un bambino. Gli equivoci da lui generati, che lo rendono il deus ex machina della vicenda, dipendono non solo dal suo carattere ma anche dalla sua condizione di cameriere straniero di origine orientale e dalla non conoscenza della lingua, veicolando un messaggio culturale.

Per quanto riguarda Giulia, Hasmik Torosyan la descrive come “una giovane vivacissima e disposta a tutto per far valere le proprie scelte. Dolce e al tempo stesso forte, incarna tutte le caratteristiche di una donna”. Vocalmente, il ruolo “abbina al range centrale, momenti gravi e di belcanto, con molte agilità e colorature”. Gli interpreti, pur riconoscendo la fatica del ruolo, sottolineano come il divertimento superi la difficoltà, non solo per la comicità dell'opera, ma anche per il piacere di ritrovarsi: molti di loro, infatti, hanno frequentato insieme l'Accademia Rossini e si ritrovano a festeggiare dopo anni.