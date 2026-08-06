Il saggio "La sfida della democrazia – Strategie per il migliore dei mondi possibile" di Maurizio Sgroi e Roberto Menotti (Licosia, 2026) analizza il futuro delle società libere, offrendo un percorso tra responsabilità, paura e speranza. Il volume esplora condizioni e prospettive delle democrazie, affrontando la crisi di solidarietà, indicando rimedi alla sfiducia con narrazione e analisi.

Sgroi e Menotti esplorano la doppia natura umana, tra individualismo e collaborazione, evidenziando come l'umanità abbia affrontato difficoltà e rinnovarsi. Il loro messaggio: "Il futuro non è scritto – c’è sempre tempo per rimediare agli errori", sottolineando il ruolo di responsabilità e lotta per ridefinire la democrazia come spazio aperto.

Analisi e antidoto alla paura

Il libro si configura come un percorso dalla storia delle società decadute alle sfide attuali per la democrazia. Sgroi e Menotti ricorrono a citazioni dotte e pop (Battiato, Hobbes) per strumenti trasversali. L'obiettivo è guidare il lettore nei mali della democrazia e nell'antidoto alla paura: il ritorno alla responsabilità individuale e collettiva.

Presentato il 25 febbraio per Stroncature, il volume indaga la democrazia come un processo fragile che necessita di coscienza, memoria, immaginazione e fiducia. Il testo attraversa ambiti diversi: dalla fisica quantistica alla biologia, intelligenza artificiale, neuroscienze, politica, economia. Gli autori insistono sulla necessità di non abdicare al proprio ruolo decisionale, evitando di delegare scelte a soluzioni esterne.

Libertà individuale e rinnovamento

Il saggio mette in luce la tensione tra libertà individuale e appartenenza al gruppo, illustrata dalla “foresta e la polis”. I lettori sono invitati a riflettere sulle finalità storiche delle società democratiche: il superamento degli ostacoli è possibile riconsiderando le proprie scelte in epoca dirimente. Il testo ribadisce che il futuro della civiltà libera dipende dalla capacità di rialzarsi e emendare gli errori. Chiavi: umiltà, desiderio di rinnovamento; fallimento possibile.

Dialogando con Nunzio Mastrolia, Sgroi e Menotti offrono una chiave interpretativa che invita a non considerare mai la democrazia come una conquista definitiva. Il libro esorta il pubblico a non perdere la fiducia nella possibilità che – anche dopo eventuali fallimenti – altri combatteranno per la libertà. Riferimenti e approccio multidisciplinare contribuiscono agli studi sulle democrazie.