Il 14 agosto 2026, la pittoresca località di Santa Maria di Castellabate si prepara ad accogliere la 125esima edizione de 'La Stuzza', il tradizionale palio sul mare che anima l'estate cilentana. L'atteso appuntamento, fissato per le ore 16:30 sulla suggestiva scogliera del Lungomare Perrotti, vedrà i partecipanti sfidarsi in un'impresa di abilità e coraggio.

La prova consiste nel conquistare tre bandierine posizionate strategicamente su un lungo palo di legno, proteso audacemente sul mare e reso estremamente scivoloso da uno strato di grasso. Una sfida che richiede equilibrio, forza e determinazione, rendendo ogni tentativo uno spettacolo avvincente per il pubblico.

L'edizione di quest'anno assume un significato particolare, essendo dedicata alla memoria di Giancarlo Fragano, recentemente scomparso, un omaggio sentito da parte della comunità. La manifestazione è frutto dell'impegno dell'Associazione Cilentani Doc, che la organizza con il prezioso patrocinio del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e il fondamentale supporto della BCC Magna Grecia. I primi tre classificati saranno insigniti di prestigiosi premi in ceramica, opere d'arte realizzate da Oltremare.

Un appuntamento che celebra la tradizione marinara

'La Stuzza' non è solo una competizione, ma un vero e proprio simbolo dell'identità di Santa Maria di Castellabate.

Questo evento iconico mantiene vivo il profondo legame della comunità con la sua tradizione marinara locale, un patrimonio culturale tramandato con orgoglio di generazione in generazione. Ogni anno, la manifestazione attira un vasto pubblico, composto sia da residenti affezionati che da numerosi turisti e curiosi, tutti desiderosi di assistere a uno spettacolo unico che valorizza le radici storiche e culturali del territorio cilentano.

L'impresa storica dell'edizione precedente

La storia recente de 'La Stuzza' è costellata di momenti memorabili, e l'edizione 2025, la 124esima, ne è un esempio lampante. In quell'occasione, Francesco Federico si rese protagonista di un'impresa straordinaria: riuscì a conquistare tutte e tre le bandierine, posizionate rispettivamente a 14, 16 e 18 metri sul palo di legno sospeso sul mare.

Questo risultato eccezionale ha segnato un record storico nella lunga tradizione del palio, evidenziando la complessità e la spettacolarità di una prova che mette a dura prova l'equilibrio e la tenacia dei concorrenti, su una superficie resa insidiosa dal grasso. L'eco di questa vittoria risuona ancora nella memoria collettiva, confermando la capacità dell'evento di generare emozioni indimenticabili.

L'appuntamento con 'La Stuzza' si conferma, dunque, un pilastro dell'estate di Castellabate, un momento in cui la comunità si riunisce per celebrare la propria storia, le proprie radici e l'indissolubile legame con il mare, in un'atmosfera di festa e condivisione che si rinnova di anno in anno.