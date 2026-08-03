Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha segnato un momento storico nella sua espansione internazionale, portando a Hanoi l'allestimento de La Traviata. Questa produzione, ideata da Arnaud Bernard per l'apertura della stagione 2024/2025, rappresenta la prima opera lirica completa mai realizzata in Vietnam da una fondazione lirico-sinfonica italiana, configurandosi come un evento di notevole spessore culturale e istituzionale per il paese asiatico.

Lo spettacolo, presentato al teatro Ho Guom della capitale vietnamita, ha richiamato un pubblico d'eccezione.

Tra le alte cariche presenti figuravano il segretario generale del Partito Comunista e presidente della Repubblica, To Lam, il vice primo ministro, il ministro della Difesa, il ministro degli Affari esteri e la ministra della Cultura. A testimonianza del forte legame bilaterale, erano presenti anche l'ambasciatore d'Italia in Vietnam, Marco della Seta, e l'ambasciatrice del Vietnam in Italia, Nguyen Phuong Anh. La partecipazione di così illustri personalità ha evidenziato l'importanza attribuita a questa iniziativa di diplomazia culturale.

L'ambasciatore Marco della Seta ha sottolineato il “traguardo di straordinario valore”, frutto dell'eccellenza del Teatro Verdi e della proficua collaborazione con il teatro Ho Guom.

Ha inoltre evidenziato come la presenza delle autorità rifletta l'apprezzamento per la cultura italiana e getti le basi per una cooperazione strutturata e ambiziosa tra i due paesi. Il sovrintendente Giuliano Polo ha espresso grande soddisfazione, affermando che questa iniziativa ha trasformato il Teatro Verdi in un “vero ambasciatore di diplomazia culturale verso un paese in forte sviluppo come il Vietnam, sempre più interessato all'Italia e ai futuri legami con essa”.

Il rilancio internazionale del Teatro Verdi

La tournée in Vietnam si inserisce in una fase di significativo rilancio internazionale per il Teatro Verdi di Trieste. Questa strategia segue altre iniziative estive di successo, come lo spettacolo “Festa – Omaggio a Ezio Bosso” tenutosi in Piazza Giuseppe Verdi a Trieste, e la partecipazione alle celebrazioni dedicate a Giuseppe Tartini a Pirano.

In questo contesto, la messa in scena de La Traviata ad Hanoi rappresenta un'apertura strategica verso nuove e dinamiche prospettive culturali globali.

Storia e vocazione lirica del Teatro Verdi

Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi, principale teatro della città di Trieste, ha una storia che affonda le radici tra il 1798 e il 1801. Fu intitolato al celebre compositore Giuseppe Verdi il 27 gennaio 1901, pochi giorni dopo la sua scomparsa. Nel corso dei decenni, il teatro ha ricoperto un ruolo fondamentale nella promozione della lirica e nella valorizzazione del patrimonio musicale italiano.

La recente produzione ad Hanoi rafforza ulteriormente questa illustre tradizione, proiettando la vocazione culturale triestina ben oltre i confini nazionali e confermando il ruolo del teatro come ponte culturale internazionale.