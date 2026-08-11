La Certosa di San Giacomo a Capri accoglie per la prima volta un’opera di straordinaria importanza: la 'Veduta di Capri con il Monte Solaro' di Jakob Philipp Hackert. Realizzata nel 1792 per Ferdinando IV di Borbone, questa gouache su carta, in prestito dalla Reggia di Caserta, è ora esposta nell'ambito della mostra 'Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826‑2026)', curata da Massimo Osanna e Luca Di Franco.

L’esposizione, visitabile fino al 18 ottobre 2026 presso la storica Certosa di San Giacomo, traccia il percorso che ha trasformato Capri da isola appartata nel Golfo di Napoli a una delle mete più celebrate dell'immaginario europeo tra il Settecento e l'Ottocento.

Attraverso dipinti, disegni, libri, reperti archeologici e testimonianze d’epoca, il percorso ricostruisce la progressiva costruzione del mito moderno dell'isola, affermandola come luogo d’elezione per artisti e viaggiatori.

Un’opera chiave per il paesaggio caprese

All’interno di questo ricco itinerario espositivo, la 'Veduta di Capri con il Monte Solaro' assume un ruolo centrale. Considerata una delle prime e più significative rappresentazioni moderne del paesaggio caprese, l'opera di Hackert segna un punto di svolta, passando dalla cultura vedutistica settecentesca a una più profonda interpretazione romantica dell'isola. La sua esposizione a Capri, il luogo che l'ha ispirata, rafforza ulteriormente il legame intrinseco tra il patrimonio artistico e il territorio.

La collaborazione tra le istituzioni culturali è stata sottolineata dai rispettivi direttori. Antonio Tarasco, direttore generale ad interim della Reggia di Caserta, ha espresso soddisfazione per il prestito, affermando che la cooperazione con i Musei e Parchi Archeologici di Capri è un'espressione tangibile dei principi della Convenzione di Faro, volta a valorizzare il patrimonio come legame vivo tra comunità, territori e storie. Luca Di Franco, direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, ha aggiunto che il prestito concesso dalla Reggia di Caserta rappresenta un segno concreto di collaborazione tra gli istituti del Ministero della Cultura, testimoniando come la condivisione del patrimonio possa generare nuovi percorsi di conoscenza e valorizzazione.

"Il mito di Capri": celebrazione della Grotta Azzurra

La mostra 'Il mito di Capri', ideata e curata da Massimo Osanna e Luca Di Franco, celebra in particolare il duecentesimo anniversario della riscoperta della Grotta Azzurra, avvenuta nel 1826. L’esposizione offre ai visitatori un viaggio attraverso opere d’arte, documenti d’archivio e materiali archeologici che illustrano la ricca storia artistica e turistica dell'isola, con un'attenzione speciale al ruolo della Grotta Azzurra nell’immaginario collettivo. Oltre al capolavoro di Hackert, è possibile ammirare una selezione di materiali che evidenziano la costante interazione tra il paesaggio unico di Capri e la produzione artistica.

L’evento si tiene presso la Certosa di San Giacomo, situata in via Certosa 10 a Capri, e sarà accessibile al pubblico fino al 18 ottobre 2026. Si consiglia ai visitatori di consultare i canali ufficiali dei Musei e Parchi Archeologici di Capri per ottenere informazioni aggiornate sugli orari di apertura e le modalità di accesso.