Il 15 settembre 1730 segna una data spartiacque per Lanzarote, quando l'apertura simultanea di trenta vulcani ha trasformato radicalmente il volto di quest'isola delle Canarie. Da quel momento, il paesaggio si è modellato in una sinfonia di terre aride e laviche, oggi impreziosite da cactus, crateri suggestivi, vigneti nani e pittoreschi borghi dalle case bianche, dove le strutture ricettive si integrano armoniosamente con l'ambiente circostante. L'isola, pur arida, si rivela così ospitale, offrendo scenari unici.

Gli agricoltori di Lanzarote hanno saputo sviluppare tecniche innovative e sostenibili per adattarsi al peculiare terreno di origine vulcanica.

Le viti, da cui si ricava la rinomata Malvasia vulcanica, sono coltivate in buche profonde circa mezzo metro, protette da muretti in pietra. Il fondo di queste conche viene riempito con cenere vulcanica per catturare e trattenere l'umidità notturna, rendendo possibile la coltivazione anche in assenza di irrigazione intensiva. Questo approccio, basato sull'uso sapiente del lapillo (picón), della cenere (enarenado) e della sabbia marina (jable), riflette una profonda armonia tra uomo e natura. Tale impegno è stato riconosciuto dalla FAO, che ha designato Lanzarote come Sistema Importante del Patrimonio Agricolo Mondiale (SIPAM), un primato unico tra le isole europee per le sue pratiche agricole sostenibili.

Le eccellenze enogastronomiche di Lanzarote

La cultura gastronomica di Lanzarote è ricca di prodotti tipici che ne raccontano la storia e il legame con il territorio. Tra questi spiccano la patata del jable e di Los Valles, il gofio (una farina ottenuta da cereali tostati), gli apprezzati vini della zona di La Geria e il gambero di La Santa. L'offerta ittica si arricchisce con specialità come il cherne e il nasello di La Graciosa. Non meno importanti sono il formaggio di capra e il sale marino, testimonianze di una produzione artigianale legata indissolubilmente alle condizioni climatiche e alle tradizioni locali. Per valorizzare queste eccellenze e i piatti della tradizione, come il caldo de millo, le papas arrugadas e il sancocho, è stato creato nel 2010 il marchio collettivo ‘Saborea Lanzarote’.

L'isola celebra la sua ricchezza enogastronomica con eventi di rilievo: ogni novembre si tiene il Festival Saborea Lanzarote, che attira un pubblico locale e internazionale, mentre a giugno la Lanzarote Wine Run unisce la scoperta della natura, la pratica sportiva e le degustazioni di vino locale.

Tradizione e innovazione nella cucina isolana

L'eccellenza agroalimentare di Lanzarote si manifesta anche in eventi di risonanza, come la Volvo Experience 2026. Il 26 settembre di quell'anno, diciotto tra ristoranti, produttori e pasticcerie locali si riuniranno per offrire oltre 10.000 degustazioni. La proposta gastronomica vedrà protagonisti prodotti tipici dell'isola, quali il cochino nero, il capretto di Lanzarote, il polpo di scoglio, la batata, il fico d’India e ortaggi biologici.

Queste delizie locali saranno affiancate da interpretazioni contemporanee e internazionali, includendo pesce come il tonno rosso, carni selezionate e piatti che spaziano dalla cucina giapponese a quella indiana, oltre a raffinati risotti e una ricca varietà di dolci. Tali manifestazioni evidenziano la capacità dell'isola di innovare, mantenendo al contempo un forte legame con il proprio territorio e la sua identità agricola.

In sintesi, Lanzarote si configura come un modello esemplare di equilibrio tra la tutela dell'ambiente, l'adozione di tecniche agricole tradizionali e una notevole capacità di innovazione nel settore gastronomico. Questa peculiarità riflette una cultura profondamente radicata nella storia e nella specificità del paesaggio insulare.

L'agricoltura e la gastronomia emergono così come pilastri centrali non solo per l'economia locale, ma anche per l'esperienza culturale e turistica che l'isola è in grado di offrire in ogni stagione dell'anno, trasformando vulcani, vento e oceano in sapori autentici.