La storia di Buccio di Ranallo, autore trecentesco e cronista dell'Aquila, rivive in una nuova esperienza immersiva. L'installazione multimediale, intitolata "Le Voci di Buccio. Cronache di una città nel tempo", è aperta dal 20 agosto al 20 dicembre nella Casa detta di Buccio di Ranallo, in via Accursio all'Aquila. Il percorso di 17 minuti, promosso dall'associazione AquilArtes, si inserisce nel programma di L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

Attraverso immagini, voce e linguaggi contemporanei, l'installazione narra la storia aquilana, attingendo ai versi e alle cronache di Buccio.

I temi esplorati spaziano dai terremoti alle epidemie, fino alle tensioni sociali che hanno segnato il passato del capoluogo abruzzese. Il progetto è frutto della collaborazione tra il regista Francesco Paolucci, l'attore Fabrizio Villacroce (interprete di Buccio) e l'artista Nespy 5Euro, autore del contributo visivo. Paolucci ha definito Buccio "un attento osservatore del presente e un visionario del futuro", optando per uno "stile poco classico". Sofia Leocata, presidente di AquilArtes, ha voluto rendere la "memoria di Buccio... patrimonio vivo di tutti". Il filologo Carlo De Matteis ha evidenziato il passaggio da studi critici a una forma di divulgazione più ampia.

Accessibilità e inclusione

L'allestimento è stato realizzato con Ens L'Aquila, Uici e l'associazione Quarto di San Pietro e prevede video in Lis, sottotitoli, traduzioni in inglese, Qr code con sintesi vocale e un plastico tattile della facciata. È disponibile anche una pedana mobile per persone con disabilità motoria. Le visite si svolgono ogni 30 minuti, per gruppi fino a 15 persone, con prenotazione gratuita su Eventbrite.

L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026

Questa iniziativa si inserisce pienamente nel ricco programma di L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, un calendario di eventi culturali e artistici diffusi sul territorio. Promosso e sostenuto dal Comune dell'Aquila, il programma mira a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città e delle aree circostanti.

Tra le numerose manifestazioni previste, figurano festival teatrali, spettacoli site-specific ed eventi gratuiti, tutti pensati per intrecciare memoria, letteratura e storia abruzzese, offrendo un'ampia proposta culturale.