L'Aquila ha inaugurato il 20 agosto 2026 la mostra 'RELazioni' presso l'ex Palazzo Onmi, un evento centrale nel programma di L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Questa significativa iniziativa di arte pubblica, promossa dal Comune dell'Aquila in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti locale, vede la partecipazione di sei prestigiose istituzioni: le Accademie di Belle Arti di Roma, Carrara, Napoli, Brera e Ravenna, oltre a quella dell'Aquila. L'apertura ha registrato una notevole affluenza di pubblico e la presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il vicesindaco Raffaele Daniele, il dirigente comunale Fabio De Paulis, il presidente Rinaldo Tordera e il direttore Marco Brandizzi dell'Accademia aquilana, insieme ai rappresentanti delle Accademie coinvolte.

Il progetto 'RELazioni' si configura come un esteso percorso di arte pubblica diffusa che si snoda dall'ex Palazzo Onmi fino ai Giardini pubblici di viale Collemaggio, proseguendo per il Parco del Sole e il Parco delle Acque di Borgo Rivera. Ciascuna delle sei Accademie contribuisce con cinque opere: una scultura di medio-grandi dimensioni pensata per l'installazione negli spazi urbani e quattro lavori di formato più ridotto, destinati all'esposizione interna. All'interno delle sale, oltre alle opere finite, sono presenti bozzetti e materiali preparatori, offrendo ai visitatori la possibilità di comprendere il processo creativo, dall'ideazione all'installazione finale. La prima fase della mostra accoglie le creazioni degli studenti delle Accademie di Roma, Carrara e Ravenna; le opere delle Accademie di Brera, Napoli e L'Aquila saranno esposte nei mesi successivi.

Il coordinamento artistico e didattico del progetto è curato dai docenti Martina Sconci e Matteo Ludovico.

Un percorso artistico per la città

L'iniziativa mira a creare un itinerario pedonale che, attraverso l'arte contemporanea, possa rinnovare la percezione di luoghi familiari della città. Gli organizzatori hanno espresso l'intenzione di «lasciare segni concreti e duraturi» nel tessuto urbano. Rinaldo Tordera ha evidenziato come «la collaborazione tra sei Accademie italiane conferisca al progetto una dimensione nazionale e dimostri la capacità de L'Aquila di essere un polo di produzione culturale e sperimentazione». La mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre 2026, con ingresso libero. Gli orari di apertura prevedono tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00 per il mese di agosto, mentre da settembre l'accesso sarà garantito dal giovedì alla domenica, mantenendo gli stessi orari.

Arte e trasformazione urbana

Il progetto 'RELazioni' si distingue per la sua natura di arte pubblica diffusa, che integra installazioni e sculture nel contesto urbano con un'esposizione dedicata all'approfondimento del processo creativo. Le opere instaurano un dialogo con la storia, la memoria e la dimensione sociale dei luoghi, trascendendo la concezione della scultura come mero elemento monumentale o decorativo e contribuendo attivamente a ridefinire il paesaggio contemporaneo. Questa iniziativa ambiziosa trasforma L'Aquila in un vero e proprio laboratorio di arte pubblica e in un museo a cielo aperto, proponendo a residenti e visitatori un'esperienza artistica diffusa nel cuore della città.