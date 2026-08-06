L'Aquila si prepara ad accogliere la 732ª edizione della Perdonanza Celestiniana, aperta dal tradizionale Fuoco del Morrone - Il Cammino del Perdono. Dal 16 al 23 agosto 2026, questo percorso, giunto alla 47ª edizione, rievoca il viaggio compiuto nel 1294 da Pietro Angelerio, futuro Papa Celestino V, verso la basilica di Collemaggio. Precede le celebrazioni.

Gli organizzatori hanno posto particolare attenzione alla sicurezza per il rischio incendi. Nei tratti boschivi, verranno utilizzati dispositivi elettronici al posto delle fiaccole tradizionali.

La partenza è fissata per il 16 agosto dall’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, con l’accensione della Lucerna del Cammino del Perdono e del Fuoco del Morrone. La prima tappa a Bagnaturo, poi verso Sulmona, Pratola Peligna, la Valle Subequana e diversi centri dell’Aquilano. L’arrivo è previsto il 23 agosto a L’Aquila, dopo il passaggio per Paganica, il santuario della Madonna d’Appari, Bazzano, Monticchio, Civita di Bagno e Pianola.

Il Cammino culminerà con l’omaggio a Celestino V nella basilica di Collemaggio, seguito dall’accensione del Tripode della Pace in Piazza Palazzo. Il rito aprirà la Perdonanza, con diretta Rai Uno. Il sindaco Pierluigi Biondi ha detto che il Fuoco del Morrone rappresenta l’anima più autentica della Perdonanza.

Il vicesindaco Raffaele Daniele ha rimarcato il legame con i territori, amplificato dall'essere L'Aquila Capitale italiana della Cultura.

Storia e valore della Perdonanza

La Perdonanza Celestiniana, istituita da Papa Celestino V nel 1294, è il primo Giubileo della storia, precedente al 1300. Ogni anno, dal 23 al 30 agosto, L’Aquila ospita una settimana di solennità religiosa, rievocazioni storiche e spettacoli. L'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, tra il 28 e il 29 agosto, è il momento più sacro. Inserito nel 2019 nella Lista UNESCO del Patrimonio culturale immateriale, è cuore spirituale e civile del capoluogo. Dopo il terremoto del 2009, la Perdonanza è divenuta simbolo di rinascita per la comunità aquilana, con maggiore eco nel 2026, anno di Capitale italiana della Cultura.

Il programma dell'edizione 2026

La 732ª edizione della Perdonanza Celestiniana si svolge dal 23 al 30 agosto 2026. Confermati il Corteo della Bolla il 28 agosto, l’apertura e chiusura della Porta Santa tra il 28 e il 29 agosto, e il concerto di Claudio Baglioni il 30 agosto al Teatro del Perdono, davanti a Collemaggio. Organizzata da Comune, Comitato Perdonanza e Arcidiocesi dell’Aquila.