L'Aquila si prepara ad accogliere la 732ª Perdonanza Celestiniana, un evento di risonanza nazionale che vedrà protagonisti nomi di spicco del panorama artistico italiano. Il cartellone, presentato in occasione dell'anno in cui la città è Capitale italiana della Cultura, annuncia la partecipazione di artisti del calibro di Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, Geolier, Alessandro Siani e Il Volo. Dal 23 al 30 agosto, la manifestazione animerà il capoluogo abruzzese con un ricco programma di musica, teatro, danza e spettacoli diffusi, culminando con la novità della serata inaugurale trasmessa in diretta su Rai 1.

La cerimonia di apertura, intitolata “La Forza del Perdono”, si terrà il 23 agosto sul palco allestito davanti alla maestosa Basilica di Collemaggio. La conduzione sarà affidata a Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi. Tra gli ospiti attesi per questa serata inaugurale figurano, oltre ai già citati Morandi e Ranieri, Sal Da Vinci, Marco Masini, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Raoul Bova, Giorgio Pasotti, Edoardo Prati e Luca Violini. L'accompagnamento musicale sarà curato dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese, affiancata dai giovani talenti del Conservatorio “Alfredo Casella” e dai Cori Riuniti dell'Aquila. La direzione artistica e musicale dell'evento è stata affidata a Leonardo De Amicis, il quale ha evidenziato l'intento di creare un cartellone che sappia unire “grandi eventi, qualità artistica e partecipazione popolare”.

De Amicis ha inoltre sottolineato come la diretta Rai miri a trasformare il profondo messaggio del Perdono in un “grande racconto televisivo” accessibile a un pubblico più ampio.

Il programma artistico nel dettaglio

Il calendario degli eventi proseguirà il 24 agosto con il Galà della Danza, che si svolgerà sulla suggestiva Scalinata di San Bernardino. Il 25 agosto, il Teatro del Perdono ospiterà l'esibizione del rapper Geolier, uno dei nomi più attesi, mentre il 26 agosto sarà la volta di Alessandro Siani, che porterà il suo spettacolo “Fake News” a San Bernardino, in una giornata interamente dedicata ai bambini e alle famiglie. Il 27 agosto, il centro storico dell'Aquila si trasformerà in un vibrante palcoscenico urbano, accogliendo performance itineranti di musica, teatro e danza che animeranno piazze, cortili, chiostri e i numerosi luoghi monumentali della città.

La chiusura del cartellone, prevista per il 30 agosto, vedrà protagonista il celebre trio Il Volo con il “Concerto per L'Aquila”, accompagnato dalla Grande orchestra giovanile del Conservatorio “Alfredo Casella” dell'Aquila.

Un ringraziamento e il valore della tradizione

In apertura della conferenza stampa di presentazione, il vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele, ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le persone impegnate nelle operazioni di spegnimento degli incendi che in questi giorni stanno interessando il territorio aquilano. Daniele ha voluto rimarcare la resilienza della città, affermando che “Questa città ha dimostrato con la sua storia di saper affrontare molte situazioni di emergenza.”

La Perdonanza Celestiniana, giunta alla sua 732ª edizione, rappresenta un pilastro della tradizione aquilana, unendo aspetti storici, religiosi e culturali.

Questa manifestazione annuale si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per L'Aquila, richiamando l'attenzione su un ricco patrimonio di eventi spirituali e artistici. L'obiettivo è valorizzare la storia e la cultura della città attraverso un programma che coinvolge attivamente la cittadinanza e ospiti di rilievo nazionale, con la Basilica di Collemaggio e altri luoghi storici del centro come fulcro delle celebrazioni.