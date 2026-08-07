L’estate 2026 propone un ricco calendario di mostre e progetti espositivi, con dialoghi inaspettati tra pittura, fotografia e moda. Tra gli appuntamenti principali, il Musée Matisse di Nizza ospita fino al 28 settembre una mostra sui legami tra Henri Matisse e Yves Saint Laurent. L'esposizione presenta 160 opere, tra abiti di alta moda, costumi tradizionali, dipinti e documenti, esplorando l'influenza di Matisse sulle creazioni dello stilista e la loro comune ricerca di superare i confini tra arti visive e applicate.

Arte italiana: figure femminili, allegorie e natura

In Italia, l'offerta è variegata. Ad Andora (Savona), il Castello dei Clavesana accoglie dal 10 agosto "Figure di donna. Tesori d’arte dalla Fondazione Cavallini Sgarbi", con trentacinque opere (Cinquecento-primo Novecento) sulla rappresentazione femminile nell’immaginario figurativo occidentale. A Siena, dall’8 agosto, il Museo Civico presenta "Allegoria. Dedica ad Ambrogio Lorenzetti" di Teodora Axente, con opere che riflettono su moralità e potere. Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Arteparco inaugura la nona edizione con una nuova installazione di Hilario Isola: una scultura di tre metri che omaggia la Rosalia alpina, valorizzando il territorio con arte contemporanea e salvaguardia ambientale.

Fotografia: Artico e indagine visiva

La fotografia è protagonista con due progetti. Al Lumen – Museo della fotografia di montagna (Plan de Corones, 2.275 metri), Thomas Monsorno presenta dal 21 agosto al 30 settembre “Anti Gravity – Greenland”, documentando l'esperienza dell'artista nell'arrampicata su iceberg alla deriva in Groenlandia, esplorando nuove dimensioni dell'alpinismo nell'Artico. Al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri (Reggio Calabria), Christian Pardini espone fino al 2 settembre “Interno Zoo”. Questa ricerca fotografica indaga lo spazio progettato e la relazione tra osservatore e ambiente, tramite un'operazione di sottrazione narrativa che si concentra su superfici e dispositivi.