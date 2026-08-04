Nel cuore della Basilicata, a Latronico, comune in provincia di Potenza, il sindaco Fausto De Maria ha posto l'accento sul ruolo cruciale delle iniziative culturali, citando in particolare Cinemadamare, come strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Questa importante dichiarazione è stata rilasciata in occasione della tappa locale del rinomato festival internazionale del cinema itinerante, un evento che ha saputo attrarre e coinvolgere numerosi giovani filmmaker provenienti da diverse nazioni, trasformando il piccolo centro lucano in un vivace crocevia di creatività e scambio.

Cinemadamare: un'opportunità di visibilità per Latronico e la Basilicata

La presenza di Cinemadamare a Latronico ha rappresentato un'opportunità significativa per il paese, permettendo di accogliere una delegazione internazionale di talenti emergenti. I partecipanti, giunti da svariati paesi, hanno avuto la possibilità di immergersi nel contesto locale, realizzando cortometraggi e progetti audiovisivi che hanno saputo catturare l'essenza e la bellezza del territorio. Il sindaco De Maria ha ribadito con convinzione che "iniziative come questa servono anche per contrastare lo spopolamento e per far conoscere Latronico e la Basilicata nel mondo". Questa affermazione sottolinea non solo l'impatto diretto sulla demografia, ma anche il potenziale di promozione globale che tali eventi possono generare, mettendo in luce le peculiarità e le risorse di una regione spesso sottovalutata.

Durante la permanenza dei giovani filmmaker, il programma ha incluso proiezioni pubbliche delle opere realizzate e incontri aperti con la cittadinanza, favorendo un proficuo scambio culturale tra i residenti e gli ospiti internazionali, arricchendo reciprocamente le esperienze.

La cultura e il cinema come motori per il rilancio delle aree interne

Il sindaco Fausto De Maria ha ulteriormente illustrato come eventi di questa portata, come il festival Cinemadamare, siano fondamentali per la valorizzazione del patrimonio locale e per la promozione attiva del territorio. Tali manifestazioni offrono, infatti, nuove e concrete occasioni di visibilità e di coinvolgimento, specialmente per le nuove generazioni.

De Maria ha enfatizzato che "la cultura e il cinema possono essere strumenti importanti per la crescita delle comunità e per il rilancio delle aree interne". Questa visione strategica mira a trasformare le sfide legate allo spopolamento in opportunità di sviluppo, sfruttando il potere attrattivo e aggregante delle arti. L'iniziativa di ospitare Cinemadamare si inserisce, pertanto, in un più ampio programma di attività che l'amministrazione comunale sta portando avanti con l'obiettivo di sostenere e incentivare la presenza giovanile nel comune, promuovendo al contempo la loro partecipazione attiva nella vita sociale e culturale del paese. L'investimento in eventi di qualità rappresenta una scommessa sul futuro di Latronico e della Basilicata, mirando a creare un ambiente dinamico e stimolante capace di trattenere i residenti e attrarre nuovi abitanti.