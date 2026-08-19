L'autunno si preannuncia ricco di novità per gli appassionati di rock internazionale, con numerosi album in uscita da nomi storici e nuove realtà. Dopo un'estate di concerti, i prossimi mesi vedranno uscite discografiche che spaziano dal post-punk al metal, dall'alternative al rock classico.

Settembre: i nuovi album

A settembre, diversi ritorni: gli Interpol pubblicheranno ‘This Mirror Weighs a Ton’ il 28 agosto; i Kasabian con ‘Act III’ il 4 settembre. L'11 settembre i Bloc Party proporranno ‘Anatomy of a Brief Romance’. Gli Anthrax usciranno con ‘Cursum Perficio’ il 18 settembre.

Il 25 settembre Tom Morello presenterà ‘Everyone Gets Everything They Want’. Attesa per i Queens Of The Stone Age, che hanno annunciato il nono album ‘Perfecth’, anticipato dal singolo ‘Easy Street’. Un teaser suggerisce l'arrivo del disco per il 30 settembre.

Ottobre e novembre

Ottobre si prospetta intenso. Il 2 ottobre usciranno i nuovi lavori di Johnny Marr e Fat Dog. Il 9 ottobre toccherà ai Teenage Fanclub. Il 16 ottobre è atteso ‘Dopamine Chamber’ dei Fontaines D.C., quinto album della band irlandese. Il disco esplora sonorità elettroniche e tematiche attuali. Nello stesso giorno uscirà ‘Cookie Happened’ degli Eels. Il 23 ottobre, Tony Iommi pubblicherà ‘From the Dark’, per l'heavy metal.

Il 30 ottobre sarà la volta dei DIIV con ‘Zirp!’. Tra le altre uscite, i Cult of Luna torneranno il 6 novembre e i Sex Pistols sono attesi con ‘Filthy Lucre’ il 20 novembre.

Progetti futuri

Oltre alle uscite annunciate, si parla di possibili nuovi lavori per Bruce Springsteen e Guns N’ Roses. I Cure avrebbero in programma altri due album. Il disco postumo di Sinéad O’Connor, ‘No Veteran Dies Alone’, è in attesa di pubblicazione. Il panorama rock internazionale si conferma in continua evoluzione, con artisti storici e nuove generazioni pronte a esplorare nuovi territori musicali.