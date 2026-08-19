La città di Cagliari si prepara ad accogliere la ventiseiesima edizione del festival Le Notti Musicali, un evento di spicco dedicato alla musica da camera. Organizzato dall'Associazione Sardegna in Musica, il festival si terrà dal 27 al 30 agosto presso l'Auditorium del Conservatorio di Cagliari, proponendo un programma ricco di appuntamenti con musicisti di calibro nazionale e internazionale.

Programma e protagonisti

Il cartellone prevede quattro serate di concerti, con un repertorio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea. Tra i nomi di spicco che si esibiranno figurano Cristian Marcia, Nicolas Dupon, Krzysztof Wegrzyn, Marc Danel, Gilles Millet, Katia Anapolskaya, Ayaka Matsuda e Yun Yang Lee.

Questi artisti garantiranno esibizioni di alto livello, offrendo al pubblico un'opportunità unica di ascoltare dal vivo interpreti di fama mondiale nell'atmosfera suggestiva dell'Auditorium.

Sede e impegno organizzativo

L'Auditorium del Conservatorio di Cagliari, situato nel cuore della città, sarà la prestigiosa cornice di tutti gli eventi. L'Associazione Sardegna in Musica, ente organizzatore, è da anni un punto di riferimento per la promozione della cultura musicale in Sardegna. La sua attività non si limita alla realizzazione di eventi come Le Notti Musicali, ma include anche l'organizzazione di masterclass e attività didattiche rivolte ai giovani musicisti, contribuendo attivamente alla loro formazione e crescita artistica.

Il festival si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cagliaritana, offrendo un'esperienza culturale di grande valore e consolidando il ruolo di Cagliari come polo attrattivo per la musica da camera e la formazione musicale.