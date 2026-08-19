L'Isola d'Elba si appresta a commemorare un importante anniversario artistico: i trent'anni dalla realizzazione delle sculture monumentali di Giò Pomodoro, opere che videro la luce nell'estate del 1996. Per celebrare questo significativo evento, il Comune di Marciana e la Pro Loco Marciana Elba hanno ideato un nuovo e suggestivo percorso tematico, che si snoderà dal 25 agosto al 31 ottobre 2026. L'iniziativa mira a valorizzare le imponenti creazioni in granito che l'artista dedicò con profonda sensibilità agli isolani e alla loro memoria storica e culturale, molte delle quali continuano a impreziosire il paesaggio elbano.

Le sculture, frutto del lavoro di Pomodoro tra la cava di San Piero e il suggestivo borgo di Poggio, rappresentano un patrimonio artistico di inestimabile valore. Tra le opere principali che i visitatori potranno ammirare figurano il pilastro Dioniso e la fontana Okeanos, entrambe situate a Poggio. A Pomonte, nella caratteristica piazza del Calello, si trova il Sedile per Due, conosciuto anche come Il Grande Sedile, un imponente monolite in granito. La Tavola degli Antenati, invece, è attualmente custodita nella cava di San Pietro, in attesa di un necessario restauro che le restituirà il suo antico splendore. Il percorso tematico non si limita alle sole sculture all'aperto, ma include anche un'esposizione dedicata all'artista allestita nella storica chiesa di San Niccolò a Poggio, arricchita da una toccante video-testimonianza.

L'inaugurazione ufficiale del percorso è fissata per martedì 25 agosto alle ore 18:30, proprio nella suggestiva cornice della chiesa di San Niccolò a Poggio. Un ulteriore appuntamento di rilievo è in programma per mercoledì 26 agosto alle ore 21:30, quando, presso l'imponente Fortezza Pisana di Marciana, verrà presentata al pubblico la video-testimonianza e l'intero progetto di ricerca che ha portato alla creazione di questo itinerario artistico-culturale.

L'arte di Giò Pomodoro: un legame indissolubile con l'Elba

Giò Pomodoro, con la sua visione artistica, trasse profonda ispirazione dalle antiche miniere di ferro e dalle maestose rocce granitiche che caratterizzano l'Isola d'Elba. Le sue sculture furono concepite per celebrare l'essenza più autentica dell'isola, unendo la forza della materia alla spiritualità del luogo.

Le opere, come il già citato monolite in granito di Pomonte e l'obelisco Dioniso, realizzato in granito e ferro a Poggio, incarnano un intenso legame tra la sensibilità dell'artista e la ricchezza del territorio elbano. La fontana Okeanos, in particolare, si distingue per un canale circolare dove l'acqua scorre in un movimento perenne, evocando il grande oceano che idealmente circonda il kósmos terreno. Queste creazioni riflettono l'anima antica e profondamente minerale dell'isola, trasformandola in espressione artistica tangibile.

Valorizzazione del patrimonio e sinergie territoriali

La realizzazione di questo ambizioso percorso tematico è stata resa possibile grazie a un'ampia e preziosa rete di collaborazioni.

Numerose associazioni locali e collezionisti privati dell'Elba hanno offerto il loro contributo fondamentale, dimostrando un forte attaccamento al patrimonio artistico e culturale dell'isola. Un ruolo significativo è stato svolto anche dal Lions Club Isola d’Elba che, in sinergia con il Comune di Marciana, ha curato la creazione di un dettagliato circuito cartellonistico. Questo sistema di segnaletica è pensato per guidare i visitatori lungo l'itinerario, facilitando la scoperta delle opere di Pomodoro e offrendo un'occasione unica per esplorare l'isola attraverso gli occhi e la maestria di un grande protagonista dell'arte contemporanea. L'iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per residenti e turisti di immergersi nella storia e nell'arte dell'Elba, riscoprendo il profondo impatto che Giò Pomodoro ebbe sul suo paesaggio culturale.