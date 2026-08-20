Leo Muscato è il nuovo direttore artistico del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano per il triennio 2027-2029. La nomina è stata approvata dal Consiglio d'indirizzo della Fondazione. Muscato, regista di opera e prosa, drammaturgo e didatta, ha consolidato il profilo con la prima scaligera (2024). Ad affiancarlo nella direzione musicale è stato scelto Rubén Dubrovsky.

Il Consiglio d'indirizzo ha ringraziato la direttrice uscente, Mariangela Vacatello, per il triennio "completato con sensibilità, generosità e una qualità musicale davvero pregevole".

Muscato ha delineato la sua visione: “Il Cantiere ha ragione di esistere se continua a proteggere la propria idea fondativa e, insieme, riesce a rimetterla in gioco nel presente. Vorrei che fosse un luogo in cui ai giovani artisti di talento venga offerta una possibilità concreta: non solo di esprimersi, ma di assumersi per la prima volta una vera responsabilità professionale. Quello che mi piace chiamare 'il diritto alla prima volta' sarà uno dei principi del nostro progetto”.

Un progetto aperto e radicato nel territorio

La visione di Muscato si fonda su collaborazione con Rubén Dubrovsky e apertura ai giovani artisti. “Con Rubén Dubrovsky – ha spiegato – vogliamo mettere le nostre esperienze e competenze al servizio di questo processo e allargare i confini temporali del Cantiere”.

L'obiettivo è trasformare il festival da appuntamento estivo a percorso annuale, concretizzato nel "Cantiere Aperto". Questa iniziativa prevede commissioni, incontri, laboratori e momenti di confronto, estesi per molti mesi prima dell'estate. Le attività coinvolgeranno Montepulciano, i Comuni limitrofi e le realtà formative locali, per un Cantiere laboratorio creativo continuo e motore artistico annuale.

Fedeltà allo spirito del fondatore Hans Werner Henze

L'impostazione di Muscato richiama le idee originarie di Hans Werner Henze, fondatore del Cantiere. L'obiettivo, ha sottolineato il direttore, non è replicare le forme del passato, ma proseguirne lo spirito e il coraggio. “Credo che il modo migliore per essere fedeli al sogno utopico del fondatore non sia ripeterne le forme, ma continuarne lo spirito e il coraggio”, ha dichiarato Muscato.

Il progetto per il prossimo triennio punterà a rafforzare la vocazione innovativa, garantendo crescita professionale e artistica alle nuove generazioni, nel solco delle intuizioni originali.

Il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano è una realtà storica di rilievo nel panorama culturale toscano. La manifestazione è riconosciuta per l'attenzione a nuove produzioni, giovani talenti e al dialogo territoriale, elementi potenziati dalla nuova direzione.