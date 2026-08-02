Un ricordo inedito di Leonor Fini è stato protagonista al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, nell’ambito della mostra “L’arte triestina al femminile nel ’900 d’avanguardia italiano ed europeo”, aperta fino al 27 settembre. L’evento ha visto la partecipazione delle sorelle Lilly Frausin Vidorno e Annamaria Frausin Sadar, cugine e ultime parenti viventi della pittrice, che hanno condiviso con il pubblico aspetti intimi e personali della vita di Fini, noti solo in ambito familiare.

Durante l’incontro, le due cugine, intervistate dalla curatrice Marianna Accerboni, hanno descritto Leonor Fini come una donna fuori dagli schemi, dotata di una personalità complessa, al contempo fragile e fortissima.

Annamaria Frausin Sadar ha rievocato un episodio significativo: “La incontrai per la prima volta negli anni Cinquanta, avevo circa 14 anni, e veder arrivare in una Trieste addormentata questa donna tutta vestita di nero, che indossava degli stivali dello stesso colore alti fino al ginocchio, mi fece molta impressione. E poi quegli occhi che ti scrutavano, perché lei ti scrutava, non è che ti guardava”.

Il legame di Leonor Fini con Trieste

Nata a Buenos Aires nel 1907 e cresciuta a Trieste, Leonor Fini si trasferì a Parigi nel 1931, pur mantenendo un legame profondo con la città giuliana, dove risiedeva la madre Malvina Braun. Il rapporto filiale fu così intenso che, dopo la scomparsa della madre nel 1971, Fini scelse di non fare più ritorno a Trieste.

La familiarità tra la pittrice e le cugine derivava anche dal profondo legame tra la madre delle testimoni, Mary Bassich Frausin, e Fini stessa. Tra loro intercorse un fitto carteggio, purtroppo andato distrutto a seguito di una rottura nei rapporti familiari.

La mostra, promossa dall’Associazione Foemina APS di Trieste e realizzata in coorganizzazione con il Comune di Trieste, si inserisce in un percorso di valorizzazione delle artiste triestine che hanno contribuito in modo significativo a rinnovare la cultura italiana ed europea del Novecento.

L'esposizione: opere e percorsi creativi

L’esposizione “L’arte triestina al femminile nel ’900 d’avanguardia italiano ed europeo” è dedicata a cinque figure femminili centrali: Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina.

Curata da Marianna Accerboni, la mostra presenta oltre 220 opere e materiali, tra cui dipinti, disegni, bozzetti teatrali e di moda, ceramiche, fotografie, lettere, documenti, abiti e gioielli. Il percorso è articolato in cinque sezioni monografiche, ciascuna dedicata a una delle protagoniste, con l’obiettivo di ricostruirne l’universo creativo, le relazioni culturali e il legame con Trieste.

Tra i materiali esposti figurano anche il carteggio tra Leonor Fini e l’amico triestino Giorgio Cociani, oltre a fotografie e documenti d’archivio che approfondiscono aspetti meno noti della vita delle artiste. La mostra, già presentata nel 2024 all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, proseguirà con tappe internazionali a Parigi e Berlino.

Le opere provengono da prestigiose istituzioni come il Museo Revoltella, i Civici Musei di Storia e Arte, la Biblioteca Civica Attilio Hortis, la Fototeca comunale, l’Università degli Studi di Trieste, la Fondazione CRTrieste, la Wolfsoniana di Genova e da collezioni private.

La visita è arricchita da video inediti, musiche eseguite dal flautista Roberto Fabbriciani e un programma collaterale che include incontri, presentazioni editoriali, proiezioni, visite guidate e performance. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro. La mostra è visitabile al Magazzino 26 il giovedì dalle 16 alle 20 e il venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 20.