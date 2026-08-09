“L'estate che finì due volte”, primo lungometraggio di Matteo Incollu, ha debuttato in concorso al Locarno Film Festival il 9 agosto 2026, nella sezione Cineasti del Presente. Il film, scritto da Incollu insieme a Pier Lorenzo Pisano, ripercorre un’intima storia di formazione e memoria, ambientata in una Sardegna rurale all’inizio degli anni Novanta. Il protagonista, il giovane Fabio (interpretato da Diego Soro), attraversa un’estate di profondi cambiamenti, confrontandosi con la malattia della madre, la scoperta delle prime emozioni amorose e la dolorosa consapevolezza della perdita dell’infanzia.

Girato nei suggestivi paesi di Escolca, Villanovafranca e Barumini, il film si distingue per la capacità di restituire l’atmosfera autentica delle campagne sarde, affermandosi come un originale racconto di crescita. Nel cast figurano anche Felice Montervino, nel ruolo del nonno del protagonista, e Grete Saro, che interpreta la madre. Incollu, riflettendo sulla genesi dell’opera, ha dichiarato: “Questa storia nasce dal desiderio di restituire con sincerità il ricordo di una stagione in cui l’infanzia è costretta a chiudersi troppo presto”. Il regista ha inoltre sottolineato che la pellicola mira a raccontare “la vulnerabilità e la forza dei bambini di fronte ai grandi cambiamenti: credo sia un tema universale, ma in Sardegna assume una dimensione tutta particolare”.

La Sardegna degli anni Novanta: tra memoria e identità

“L'estate che finì due volte” offre un ritratto fedele della vita nei piccoli comuni dell’entroterra sardo. Le riprese fra Escolca, Villanovafranca e Barumini – noti per i loro paesaggi collinari e il ricco patrimonio nuragico – non sono solo uno sfondo, ma una componente essenziale della narrazione. Il film restituisce i ritmi lenti, i luoghi e le tradizioni che caratterizzavano il tessuto sociale della Sardegna rurale negli anni Novanta. Questa cornice rende il passaggio all'età adulta del protagonista particolarmente significativo, suggerendo come le trasformazioni individuali riflettano quelle di una comunità e di un'intera isola in evoluzione.

La produzione si è avvalsa di maestranze locali e ha coinvolto attivamente diversi abitanti dei paesi interessati, rafforzando così il legame tra la storia narrata e il territorio descritto. Il film si distingue tra le opere italiane presentate al Locarno Film Festival per il suo approccio intimista e per l’attenzione al dettaglio antropologico, aspetti riconosciuti dalla critica presente alla manifestazione.

Matteo Incollu: l'esordio internazionale al Locarno Film Festival

Matteo Incollu ha scelto di raccontare una storia ispirata alle esperienze della propria infanzia e della sua famiglia, conferendo autenticità e delicatezza al percorso del protagonista. Il Locarno Film Festival, una delle principali vetrine europee per il cinema d'autore, rappresenta per il giovane regista un’importante occasione di visibilità internazionale.

L’inclusione della pellicola nella sezione Cineasti del Presente segnala la qualità del lavoro e la capacità di Incollu di inserirsi nel panorama dei nuovi autori.

La sezione Cineasti del Presente è tradizionalmente dedicata alle opere prime e seconde di registi emergenti. In questo contesto, il film di Incollu si confronta con altre produzioni internazionali, portando sullo schermo un racconto radicato nelle origini, nella memoria e nei sentimenti universali della crescita. “L'estate che finì due volte” contribuisce così a restituire alla Sardegna una rappresentazione cinematografica lontana dagli stereotipi, mettendo al centro la vita quotidiana delle comunità locali.