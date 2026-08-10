Prende il via domani, a Barcola, l’iniziativa “Libri in riva al mare”, organizzata dalla All Sail asd presso lo Squero Fertilia. L'evento unisce la lettura al mare, proponendo quattro libri dedicati a romanzi e poesia.

Gli incontri si terranno ogni martedì, da domani, alle ore 19.00, al tramonto. Il calendario si estenderà fino al primo settembre, offrendo un percorso culturale estivo.

L'apertura con Tolusso e Pichierri

Il primo appuntamento vedrà la poetessa Mary B. Tolusso e lo scrittore Paolo Pichierri confrontarsi sul tema “Che fine ha fatto la poesia?

”. Un dibattito sullo stato e le prospettive future dell'arte poetica, occasione per il pubblico di Barcola di riflettere sul ruolo della poesia.

Il programma degli incontri

Il programma proseguirà martedì 18 agosto con la scrittrice Federica Manzon, che presenterà il suo libro “Alma: l’anima di Trieste”. L'opera, vincitrice del Premio Campiello 2024, sarà discussa con Mary B. Tolusso, offrendo spunti sulla sua genesi e significato per Trieste.

Martedì 25 agosto, sarà la volta di Paolo Pichierri, che si dedicherà al tema “La chiave dei gialli”. Invertendo i ruoli, Mary B. Tolusso dialogherà con lui, esplorando i meccanismi del genere giallo.

L'ultimo incontro della rassegna, previsto per martedì primo settembre, vedrà nuovamente Paolo Pichierri sul palco, questa volta in dialogo con Chiara Gily.

Il tema della serata sarà “Tra Trieste e Napoli”, un confronto che esplorerà le connessioni culturali e le peculiarità di queste due città.

Tutti gli eventi si svolgeranno nello Squero Fertilia di Barcola. Gli organizzatori della All Sail asd hanno comunicato che, in caso di maltempo, gli appuntamenti saranno rinviati per garantire la migliore esperienza.