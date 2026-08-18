Un affascinante itinerario si snoda tra i «giardini vista mare», autentici scrigni di storia e di collezioni botaniche. Questo percorso invita alla scoperta di dimore storiche affacciate sulla costa ligure, dove la ricchezza del contesto storico si fonde con panorami mozzafiato e straordinarie raccolte vegetali.

Il focus si concentra sui giardini storici affacciati sul mare, luoghi privilegiati che custodiscono collezioni botaniche di inestimabile valore. Tra questi spiccano i Giardini della Villa della Pergola, un parco di circa 2,2 ettari che si sviluppa attorno a due ville principali.

Realizzato a partire dal XIX secolo e arricchito nel Novecento dalla famiglia Hanbury, è oggi visitabile tramite visite guidate. Qui si trovano due collezioni di particolare rilievo: quella di glicini, con circa quaranta varietà diverse, e quella di agapanthus, che vanta oltre cinquecento esemplari e rappresenta la più importante d’Europa sia per quantità che per numero di specie.

I Giardini della Villa della Pergola: un capolavoro botanico tra mare e storia

I Giardini della Villa della Pergola hanno origine nel XIX secolo, trasformando un antico podere agricolo in un magnifico parco ornamentale grazie all’intervento dei McMurdo. Il progetto delle vaste collezioni botaniche si consolidò significativamente a partire dal 1922, sotto la gestione della famiglia Hanbury.

Furono loro a introdurre esemplari esotici di grande pregio, come diverse varietà di palme (tra cui washingtonie, dattilifere e canariensis) e cycas messicane. Il risultato è una fusione armoniosa e suggestiva tra la vegetazione mediterranea autoctona e piante provenienti da terre lontane, il tutto esaltato dalla posizione panoramica che si affaccia direttamente sul mare.

Questo parco si distingue non solo per la sua estensione e per la straordinaria varietà di specie vegetali, ma anche per il dialogo unico che instaura tra il paesaggio marino circostante e la lussureggiante vegetazione esotica. Un binomio evocativo che narra storie di scambi culturali, di esplorazioni botaniche e di una profonda passione per la natura.

Il fascino senza tempo dei giardini liguri affacciati sul mare

I giardini liguri affacciati sul mare costituiscono una nicchia di eccezionale valore sia storico che botanico. La Villa della Pergola ne è un esempio lampante, un luogo dove la passione per il collezionismo botanico e l'incantevole bellezza paesaggistica si incontrano in perfetta armonia. In particolare, la sua collezione di agapanthus, con oltre cinquecento esemplari, la rende la più rilevante d’Europa per varietà e quantità. A ciò si aggiunge la preziosa collezione di glicini, con circa quaranta varietà, che arricchisce ulteriormente il patrimonio vegetale di questo suggestivo paesaggio.

Questi orti storici non sono semplici giardini, ma vere e proprie testimonianze viventi di trasformazioni culturali.

Essi rappresentano un’eredità preziosa di un’epoca in cui la borghesia europea stringeva forti legami con la Riviera, attratta dal suo clima mite e da un gusto romantico per la natura e il paesaggio. La loro conservazione e la possibilità di fruirne oggi si inseriscono in un contesto di turismo consapevole, sempre più attento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio botanico e storico.