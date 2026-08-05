I Linkin Park tornano al centro della scena musicale con ‘Linkin Park: Unshatter’, un documentario che ripercorre il periodo di silenzio e la successiva rinascita della band dopo la scomparsa di Chester Bennington. Il film, diretto da Joe Hahn, sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo dal 30 settembre al 3 ottobre. Offre uno sguardo sul percorso verso una nuova fase della carriera, culminata con l'album 'From Zero' e le esibizioni di San Paolo.

Il percorso di resilienza e il nuovo capitolo

Il documentario segue i sette anni dalla perdita di Bennington, mostrando come la band abbia affrontato incertezza e dolore, ritrovando la forza.

Con filmati d’archivio, dietro le quinte, sessioni in studio ed esibizioni dal vivo, ‘Unshatter’ racconta la trasformazione dei Linkin Park. Il percorso culmina con l’ingresso della cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Brittain, nuova formazione. Il film documenta anche il ritorno della band ai vertici delle classifiche e l'accoglienza durante i concerti e i festival internazionali.

Colonna sonora e il messaggio del regista

Il 25 settembre uscirà la colonna sonora ‘Unshatter (Live in São Paulo)’, con interpretazioni dal vivo di brani storici, incluse registrazioni esclusive non nel film. Il trailer ufficiale di ‘Linkin Park: Unshatter’ offre un assaggio della storia personale e collettiva del progetto.

Il regista Joe Hahn ha sottolineato come il film sia pensato per i fan di lunga data e per chi si avvicina alla musica dei Linkin Park. L'intento è mostrare la resilienza e la capacità di reinventarsi del gruppo, con una storia universale di relazioni, amicizia e come andare avanti.

Un’esperienza cinematografica immersiva

‘Linkin Park: Unshatter’ sarà disponibile nei cinema standard in 2D e, in alcune sale selezionate nel mondo, anche nei formati premium Screenx, 4DX e Ultra4DX. Screenx espande i momenti chiave con immagini panoramiche; il 4DX coinvolge gli spettatori con movimenti sincronizzati ed effetti ambientali, dando nuova vita alle performance. Questa rappresentazione cinematografica è un’occasione per scoprire aspetti inediti del percorso dei Linkin Park e riflettere su temi universali: perdita, incertezza, resilienza e relazioni umane.