L’Istituto Italiano di Cultura di Lione ospiterà il prossimo 22 agosto una significativa rassegna cinematografica dedicata al celebre regista Franco Maresco. Intitolata “Frammenti di un’opera”, l’iniziativa si inserisce nel programma della trentottesima edizione de “Les États généraux du film documentaire”, prestigioso festival che si tiene a Lussas, in Ardèche.

L’evento si aprirà con una conferenza di Federico Rossin, dedicata all’approfondimento dell’opera di Maresco e del suo storico collaboratore Daniele Ciprì. Seguiranno le proiezioni di tre importanti documentari del regista: “Belluscone.

Una storia siciliana” (2014), “La mafia non è più quella di una volta” (2019) e “Un film fatto per Bene” (2025).

La carriera e lo stile di Franco Maresco

Descritto come una figura “corrosiva, spietata, geniale, poeta, intrattabile”, Franco Maresco è unanimemente riconosciuto come uno dei registi più controversi del panorama italiano contemporaneo. Fin dalla sua giovinezza, ha coltivato una profonda passione per la lettura e il jazz, organizzando festival e concerti a Palermo e fondando riviste, trasmissioni radiofoniche e cine-club. Le sue produzioni per il cinema, la televisione e il teatro hanno costantemente generato reazioni intense, alimentando dibattiti accesi e, in alcuni casi, scatenando violenti episodi di censura.

Per quasi trent’anni, Maresco ha lavorato in stretta collaborazione con Daniele Ciprì. La loro notorietà è esplosa nel 1992 grazie alle quarantanove scenette di “Cinico TV”. Il primo lungometraggio della coppia, “Lo zio di Brooklyn”, è stato realizzato nel 1995. Tre anni più tardi, nel 1998, hanno firmato “Totò che visse due volte”, un’interpretazione del Vangelo che ha suscitato scandalo, portando a un processo per offesa al buon costume e a episodi di censura. In seguito, hanno realizzato numerosi cortometraggi, mediometraggi, trasmissioni televisive e spettacoli teatrali. La loro collaborazione si è conclusa nel 2007.

Dopo la separazione artistica da Ciprì, Maresco ha proseguito il suo percorso autoriale, dedicandosi a esplorare le “mostruosità umane e il nostro triste presente” attraverso il suo stile e la sua poesia inconfondibili.

Tra i suoi lavori più acclamati e premiati si annoverano: “Belluscone. Una storia siciliana” (2014), che ha ricevuto il Premio speciale della giuria Orizzonti alla Mostra di Venezia e il David di Donatello per il miglior documentario; “La mafia non è più quella di una volta” (2019), insignito di un Premio speciale sempre alla Mostra di Venezia; e “Un film fatto per Bene” (2025), anch’esso presentato alla prestigiosa rassegna veneziana.

Il festival “Les États généraux du film documentaire”

Il festival “Les États généraux du film documentaire” è un appuntamento annuale di riferimento per il cinema documentario. Organizzato dal 1989 a Lussas, in Ardèche, dall’associazione Ardèche Images, l’evento si distingue per la sua natura non competitiva.

È concepito come un fondamentale luogo di incontro e scambio tra professionisti del settore, studenti e appassionati del genere, promuovendo il dialogo tra registi e il pubblico interessato al documentario.