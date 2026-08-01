Torna a Massa Marittima l'atteso appuntamento con la 39esima edizione di Lirica in piazza, la rassegna che porta i capolavori dell'opera italiana nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Dal 3 al 5 agosto 2026, il pubblico potrà assistere a tre opere iconiche: La Traviata di Giuseppe Verdi, La Bohème di Giacomo Puccini e Il Trovatore, anch'esso di Giuseppe Verdi, promettendo un nuovo viaggio nella grande tradizione lirica.

Il cartellone e i protagonisti delle serate

Il programma si aprirà lunedì 3 agosto con La Traviata, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi.

La regia è curata da Katia Ricciarelli, che ha anche supervisionato l'intera direzione artistica della manifestazione. Il cast vede protagonisti Olga Gogayzel nel ruolo di Violetta Valéry, Marcella Diviggiano come Flora Bervoix, Federica D’Antonino nei panni di Annina, Yuhang Lin come Alfredo Germont e Alberto Zanetti nel ruolo di Germont, padre di Alfredo.

La serata di martedì 4 agosto sarà dedicata a La Bohème, l'opera in quattro quadri di Giacomo Puccini, con la regia di Alessio Rizzitiello. Sul palco, Stefano Sorrentino interpreterà Rodolfo, Luciana Distante sarà Mimì, Andrea Rola vestirà i panni di Marcello e Francesca Bruni quelli di Musetta.

La rassegna si concluderà mercoledì 5 agosto con Il Trovatore, il celebre melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, diretto da Alberto Paloscia.

Il cast d'eccezione include Marzio Giossi nel ruolo del Conte di Luna, Diana Bucur come Leonora, Cristina Melis nel ruolo di Azucena e Michael Spadaccini come Manrico.

Voci e impegno nell'organizzazione

Katia Ricciarelli ha sottolineato come «ogni edizione di Lirica in piazza rinnova una tradizione che appartiene non solo a Massa Marittima, ma all’intero patrimonio culturale italiano. L’opera è un linguaggio universale, capace di emozionare, unire le persone e trasmettere bellezza. Vedere questa piazza trasformarsi ogni anno in un grande teatro all’aperto è qualcosa di straordinario. Qui il pubblico vive un’esperienza irripetibile, dove musica, storia e arte dialogano in perfetta armonia. Sono certa che anche questa edizione saprà regalare emozioni indimenticabili.»

Il direttore musicale della manifestazione, Leonardo Quadrini, ha evidenziato che «portare in scena tre opere di questo livello in uno spazio monumentale come piazza Garibaldi è una sfida artistica e organizzativa che richiede competenza, dedizione e una straordinaria squadra di professionisti.»

Anche la sindaca Irene Marconi ha riconosciuto il valore dell'evento, affermando che Lirica in piazza «è una manifestazione che negli anni ha saputo crescere senza perdere la propria identità, diventando un punto di riferimento per gli appassionati d’opera e un importante volano per la promozione della nostra città.» La produzione si avvale della collaborazione di numerosi professionisti tra registi, assistenti, scenografi, costumisti e truccatori, oltre a un corpo di ballo e diversi cori, tra cui il Centro Studi Danza F.

Saveria Cotroneo, l’Accademia Musicale “Omero Martini” e il Bitonto Opera Festival.

L'incanto di Piazza Garibaldi e la tradizione lirica

Piazza Garibaldi a Massa Marittima si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per questa rassegna, che rappresenta un appuntamento centrale nel panorama lirico estivo italiano. L'edizione 2026 si prefigge l'obiettivo di coniugare popolarità, profondità emotiva e spettacolarità scenica, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e indimenticabile nella grande opera italiana.