Debutta al Lido di Venezia, nell'ambito della sezione autonoma e parallela delle Giornate degli Autori – Notti veneziane, "Il Mestiere", l'attesa opera prima di fiction diretta da Beppe Tufarulo. Il film, che vede protagonista l'acclamato Luigi Lo Cascio, arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche distribuito da I Wonder Pictures.

Dopo un percorso che lo ha visto esordire alla regia su Mtv e firmare documentari di successo come "Ferro" e "Armani Privé - A view beyond", oltre a videoclip, spot e il corto "Baradar" (finalista ai David), Tufarulo presenta ora il suo primo lungometraggio di finzione.

Lo Cascio interpreta Sauro Cantafame, un personaggio definito "inarrestabile" e, secondo la sua stessa bizzarra descrizione, un "imbalsamatore di morti anti Inps". Il ricco cast include anche Claudia Potenza, Riccardo Maiello, George Li Tournaire e Massimiliano Rossi.

La trama: un "aggiustatore di morti" nel Sud

Tratto dalla sceneggiatura di Massimo De Angelis, vincitrice del prestigioso Premio Solinas, "Il Mestiere" immerge lo spettatore nelle vicende di Sauro Cantafame, soprannominato 'o tecnico'. Il suo è un lavoro tanto insolito quanto macabro: "aggiustatore di morti". Sauro imbalsama anziani defunti e installa nei loro corpi cuori meccanici, facendoli apparire ancora in vita. Questo stratagemma permette alle famiglie degli scomparsi di continuare a riscuotere la pensione, in un contesto di necessità e sopravvivenza.

La narrazione si dipana in un sud d’Italia sospeso e di frontiera, evocando le atmosfere tipiche dei western. La vita di Sauro prende una svolta inaspettata con l'incontro di Giocondo Infelice, interpretato da Riccardo Maiello, un ragazzo solitario dotato di un misterioso dono. Questo legame risveglia in Sauro sentimenti sopiti, spingendolo a confrontarsi e sfidare il temibile capo criminale del territorio, Vito la Scimmia.

Beppe Tufarulo descrive il rapporto tra Sauro e Giocondo come un'evoluzione: "potrebbe sembrare il legame che si instaura tra maestro e allievo, ma a un certo punto si trasforma e richiama quello tra un padre e un figlio". Sauro Cantafame emerge come un antieroe tragico, un truffatore per necessità che, attraverso espedienti, "aiuta queste famiglie in un contesto dove neanche di fronte alla morte ci si può fermare", trasformando la morte stessa in uno strumento di sopravvivenza.

Produzione, stile e visione d'autore

La pellicola è una produzione congiunta di Mad Entertainment, Dude Originals e Art of Panic, in collaborazione con Rai Cinema, e coprodotta da Umedia e Rosebud Entertainment con il supporto di uFund. Tufarulo sottolinea come il film sia intriso di "una forte componente di ironia", dalla quale emergono anche temi di "accettazione e speranza". È un'opera che "parla di animo umano, attraverso diverse sfumature", esplorando un mondo di chiaroscuri dove bene e male si intersecano, ma dove persiste una profonda dignità umana da salvare.

La caratterizzazione di Sauro è meticolosa: "Si muove e si veste come un uomo di un altro tempo, però la sua 'eleganza' è quasi al limite del trash e indossa sempre lo stesso vestito, un po’ come un supereroe".

Anche il suo linguaggio è stato curato nei minimi dettagli: un "napoletano che parla più all’emotività e al sentimento che alla ragione". L'ambientazione in un sud universale, dove la vita è ardua, permette al regista di sperimentare tra realtà e verosimile, offrendo uno sguardo quasi documentaristico sulle persone e le loro esistenze.