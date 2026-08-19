Oltre trentamila persone hanno partecipato, dal 5 al 15 agosto, agli appuntamenti di agosto del Locus Festival a Locorotondo. Il festival itinerante pugliese ha offerto undici giorni di eventi musicali e culturali, includendo ventotto concerti tra Masseria Ferragnano e piazze, cinque film con incontri e un'esclusiva installazione sonora site-specific nel Giardino Storico della Masseria.

Apertura e tappe precedenti

La programmazione a Locorotondo è stata preceduta da tredici grandi live a Bari, Ostuni, Alberobello, Minervino, Andria e Castellana Grotte.

L'apertura nel borgo, il 5 agosto, ha visto un evento gratuito: il maestro Enzo Avitabile ha inaugurato la rassegna di cinema e incontri in piazza con un concerto, preceduto dalla visione del film "Enzo Avitabile Life & Music".

Grandi nomi e performance sul palco

Il festival ha ospitato artisti internazionali come Thundercat, Jalen Ngonda, Sebastien Tellier, Dj Koco. Le serate hanno visto più headliner alternarsi sul main stage, con tandem tra Ezra Collective e Mannarino, tra Vinicio Capossela e la Niña, tra Fulminacci e Daniele Silvestri. Acclamate le esibizioni di Marco Castello, i Cani e Subsonica.

Il gran finale del Locus Festival 2026

L'ultimo appuntamento a Locorotondo è stato il concerto di Cosmo all'alba di Ferragosto, con la Masseria Ferragnano sold out dalle sei del mattino.

Il Locus Festival 2026 si concluderà il 2 settembre nel Parco Archeologico di Egnazia a Fasano con la reunion dei C.S.I., di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali.