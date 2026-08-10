Con "L'Odissea", Christopher Nolan non solo supera i propri record personali al botteghino, ma stabilisce nuovi primati a livello globale. Il suo ultimo capolavoro ha infatti raggiunto 1,1 miliardi di dollari di incassi mondiali, superando il precedente successo del regista, "Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno" del 2012, fermo a 1,08 miliardi. Questa epica rivisitazione del viaggio di Ulisse, con un cast stellare che include Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Zendaya, si è distinta in particolare nel circuito IMAX, dove ha incassato 289 milioni di dollari.

Un risultato che lo rende il film più redditizio di sempre per le sale IMAX, superando "Avatar" del 2009, che aveva registrato 271 milioni senza adeguamenti per l'inflazione.

Il successo de "L'Odissea" è ulteriormente evidenziato dalla sua posizione come secondo film con i maggiori incassi dell'anno, alle spalle di "Spider-Man: Brand New Day", che ha raggiunto 1,67 miliardi di dollari. La pellicola di Nolan si afferma anche come il secondo film con rating R più redditizio nella storia del box office, superato unicamente da "Deadpool & Wolverine", che nel 2024 aveva incassato 1,3 miliardi. Questi traguardi sono ancora più significativi considerando che la sua corsa nelle sale è tutt'altro che conclusa: il film ha già raccolto 461 milioni di dollari in Nord America e 643 milioni sui mercati internazionali, con un impressionante totale di 110 milioni nel solo quarto weekend di programmazione mondiale.

L'attesa è ora per il debutto in Cina, il secondo mercato cinematografico mondiale, previsto per il 14 agosto, che potrebbe spingere ulteriormente gli incassi.

Christopher Nolan: un mago del box office

La carriera di Christopher Nolan si conferma di primo piano nel panorama cinematografico globale, con i suoi film che hanno incassato complessivamente sette miliardi di dollari. Tre delle sue opere – "L'Odissea", "Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno" e "Il Cavaliere Oscuro" del 2009 – hanno ciascuna superato la soglia del miliardo di dollari. Il successo di queste pellicole è spesso potenziato dall'utilizzo di tecnologie avanzate, come le riprese interamente con camere IMAX, che hanno influito positivamente sulle vendite nei circuiti premium.

Nolan continua così a consolidare la sua reputazione di "mago del box office", come dimostrato anche dai recenti risultati ottenuti con "Oppenheimer". Questo periodo si inserisce in un'annata particolarmente dinamica per il cinema internazionale, dove i film con un forte impatto visivo e tecnico stanno registrando cifre record, con il pubblico che premia l'esperienza immersiva offerta dalle sale cinematografiche.

Box office globale: tra nuovi record e blockbuster

Mentre Nolan colleziona primati, anche "Spider-Man: Brand New Day" rafforza il proprio status di blockbuster. Nel suo secondo weekend nelle sale nordamericane, il film ha raccolto 145 milioni di dollari, dopo un esordio da 159 milioni.

Questo risultato lo posiziona come il terzo miglior secondo weekend nella storia del box office, dietro solo a "Star Wars: Il Risveglio della Forza" (149 milioni nel 2015) e "Avengers: Endgame" (147 milioni nel 2019). Nell'ultimo anno, solo "Toy Story 5" aveva registrato un esordio altrettanto rapido, raggiungendo 1,07 miliardi in poco più di una settimana.

Questi dati testimoniano una stagione cinematografica gestita da blockbuster di consolidato richiamo. Solo otto film nella storia del cinema sono riusciti a incassare oltre 100 milioni di dollari nel secondo fine settimana di programmazione, segnando una fase di eccezionale vitalità per i titoli con grandi effetti speciali e cast di alto profilo.

L'attesa ora si concentra sulla performance de "L'Odissea" nel mercato cinese, che potrebbe ulteriormente incrementare i suoi record e confermare la supremazia della produzione di Nolan in questa stagione cinematografica.