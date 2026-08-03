A Palermo debutta "Logos. Parole dal Mediterraneo", il festival internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova. Dal 24 al 27 settembre, ospiterà Jonathan Coe, Maylis de Kerangal, Michele Mari (Premio Strega 2026), e il gruppo palermitano Lero Lero.

Il festival mira a rendere Palermo capitale mondiale della cultura. Terranova lo definisce evento internazionale e poliartistico, ispirato a Fernand Braudel ("spazio-movimento" del Mediterraneo), e fondato su ospitalità, dialogo e visione. Coinvolgerà quaranta editori (metà siciliani) e librai (selezionati con Ali-Associazione Librai Italiani).

Un'area espositiva, salotto letterario per incontri e vendita libri, sarà allestita sotto i portici di Villa Filippina, parco urbano e centro culturale polivalente.

Programma e collaborazioni

"Logos. Parole dal Mediterraneo" è un laboratorio multidisciplinare permanente, unendo letteratura, teatro, cinema, arti e musica per valorizzare la cultura del Mediterraneo. Il logo, il soffione del tarassaco, simboleggia la volontà di "spargere i suoi 'semi' altrove per costruire relazioni tra storie, persone e comunità, anche internazionali". L'iniziativa nasce dal corso della casa editrice Kalós (editore Giovanni Lo Giudice, direzione editoriale Antonio Sunseri), che ha pubblicato autori nazionali e internazionali come Daniele Petruccioli, Beatrice Monroy, Riccardo Rossi, Maddalena Crepet e Massimo Fusillo.

È realizzato in collaborazione con Logos-Associazione Culturale Ets e il Parco Villa Filippina, con il patrocinio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.

Attività per tutti

Il programma include attività didattiche per i più piccoli nell’area kids (coordinata dalla Libreria Dudi di Palermo), speed date letterari e reading party a cura di Parentesi Letteraria e Caffè Letterario di Kalós. Previste anche degustazioni, cooking show e presentazioni dedicate alla cultura enogastronomica. Il festival coinvolgerà gruppi di lettura e istituti scolastici della città.

Villa Filippina: la sede del festival

Villa Filippina, sede del festival, è un parco urbano e centro culturale polivalente.

Ripristinato dall’Associazione Urania da dicembre 2017, lo spazio è stato restituito alla città, ospitando regolarmente eventi culturali, mostre, spettacoli e attività didattiche, fungendo da luogo di aggregazione per la comunità e per iniziative internazionali.