Lorenzo Mark Finn ha scolpito il suo nome nella storia del ciclismo italiano, conquistando il Tour de l’Avenir, la prestigiosa corsa a tappe giovanile spesso definita il “Tour de France dei giovani”. Il giovane campione, già detentore del titolo mondiale Under 23, ha sigillato la sua trionfale ascesa dominando la tappa conclusiva con arrivo a Ceresole Reale–Lago Serrù. Questo successo assume un valore storico e profondo: sono trascorsi ben 53 anni dall'ultima volta che un atleta italiano è salito sul gradino più alto del podio in questa competizione, da sempre considerata un banco di prova per i campioni del futuro.

Un trionfo che riporta l'Italia al vertice dopo 53 anni

L’ultimo italiano a imporsi al Tour de l’Avenir fu Gianbattista Baronchelli nel lontano 1973. Con questa vittoria, Finn, diciannovenne ligure, riporta l’Italia al vertice del ciclismo giovanile internazionale, coronando una stagione già straordinaria. Il suo palmarès si arricchisce infatti di una storica doppietta, avendo già conquistato il Giro Next Gen. La sua prestazione nella tappa finale è stata un vero e proprio assolo: un attacco solitario negli ultimi due chilometri gli ha permesso di tagliare il traguardo a braccia alzate, consolidando la maglia gialla e la leadership nella classifica generale. Ad accoglierlo sul traguardo di Lago Serrù, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, ha espresso i complimenti dell’intero movimento, sottolineando come questo risultato sia tra i più importanti dal punto di vista tecnico del suo mandato, data l'assenza di un successo italiano in questa corsa per oltre mezzo secolo.

Lorenzo Finn: un talento esemplare e la crescita del movimento giovanile

Finn, oltre a essere un grande campione, è anche un esempio per la serietà e la professionalità con cui prepara gli appuntamenti e affronta uno sport che, a questi livelli, richiede grande sacrificio e applicazione. Il suo successo, tuttavia, non è un caso isolato. Il movimento giovanile italiano ha dimostrato una crescita complessiva, con altri giovani protagonisti al Tour de l’Avenir, come Thomas Capra, leader della classifica a punti, e Davide Stella, vincitore di una tappa. Questi risultati confermano la vitalità del settore, che negli ultimi anni si è distinto nelle categorie Juniores e Under 23, raggiungendo posizioni di rilievo nei ranking UCI.

Finn rappresenta la punta di un movimento nel quale stanno emergendo tanti ragazzi di grande valore, permettendo di guardare con fiducia al futuro del ciclismo italiano su strada e, più in generale, a quello delle altre discipline.

Il profilo del campione: Lorenzo Mark Finn nell'albo d'oro

Lorenzo Mark Finn, classe 2007, originario della Liguria, corre per la Red Bull‑Bora‑Hansgrohe Rookies. Già campione del mondo junior e Under 23, si è distinto per la sua determinazione e per la capacità di affrontare con serietà e professionalità le principali competizioni internazionali. Con la vittoria al Tour de l’Avenir, Finn si iscrive al prestigioso albo d’oro della corsa, diventando il quarto italiano a riuscirci, dopo De Rosso nel 1961 e Felice Gimondi nel 1964, oltre al già citato Baronchelli.

Tra i nomi illustri presenti in questo albo figurano leggende del calibro di LeMond, Indurain, Fignon e, più recentemente, Bernal, Pogacar e Del Toro. Finn si conferma così tra i giovani più promettenti del panorama ciclistico mondiale, pronto per il passaggio definitivo tra i professionisti nelle prossime stagioni.