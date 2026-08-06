L’Osteria delle Dame di Bologna è riconosciuta come uno dei luoghi più rappresentativi della canzone d’autore italiana e ha rivestito un ruolo centrale nella carriera di Francesco Guccini. Fondata nel 1970 dal celebre cantautore insieme al frate domenicano Padre Michele Casali, l’osteria è stata per molti anni un punto di riferimento per artisti e appassionati di musica.

Un palcoscenico di storia e musica

Nel corso della sua attività, l’Osteria delle Dame ha ospitato serate memorabili e ha visto esibirsi alcuni dei più grandi nomi della musica italiana.

Tra questi, si ricordano figure iconiche come Lucio Dalla, Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Pierangelo Bertoli, Bruno Lauzi e Fabrizio De André. Dopo la cessazione degli spettacoli nel 1985 e la successiva chiusura definitiva nel 1987, dovuta a motivi legali-amministrativi, il locale è rimasto inattivo per oltre trent’anni, segnando un lungo periodo di silenzio per questo spazio culturale così significativo.

La rinascita come 'Casa della canzone d’autore'

Nel 2017, l’Osteria delle Dame ha intrapreso una nuova fase, riaprendo le sue porte come sede della 'Casa della canzone d’autore'. Questa iniziativa ha permesso al locale di tornare a essere un vivace luogo di incontro per la musica e la cultura.

In quell’occasione, Francesco Guccini è tornato a esibirsi in quello che era stato uno dei luoghi più emblematici e formativi della sua carriera artistica. Un elemento distintivo è che l’arredamento originale degli anni Settanta è rimasto intatto, contribuendo a preservare l’atmosfera autentica del passato e a mantenere l’Osteria come un importante spazio culturale per la città di Bologna.

Francesco Guccini: il cantautore e il suo legame con l'Osteria

Francesco Guccini è stato uno dei più influenti e importanti cantautori italiani. Autore di numerosi brani che hanno profondamente segnato la storia della musica d’autore, la sua figura è stata un indiscusso punto di riferimento per intere generazioni di artisti e appassionati.

Nato a Modena, ha vissuto a lungo a Bologna, città che ha spesso raccontato e celebrato nelle sue canzoni, rendendola protagonista di molte delle sue narrazioni. La sua carriera è stata caratterizzata da una profonda attenzione ai temi sociali e culturali, elementi che hanno reso la sua produzione artistica unica e riconoscibile nel panorama musicale italiano.