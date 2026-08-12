A cinquant’anni dalla sua storica prima proiezione al Festival di Locarno, il film ‘Sebastiane’ di Derek Jarman, opera d’esordio che ha profondamente segnato il cinema queer e la lotta per i diritti civili, è al centro di un nuovo documentario. Intitolato ‘Loving Sebastiane’, il progetto ripercorre genesi e impatto di questa pellicola rivoluzionaria, un ponte tra Sardegna e Regno Unito. Diretto da Sergio Naitza e prodotto da Karel in coproduzione con RSH Films, il documentario esplora l’eredità di un’opera che risuona ancora oggi.

L'eredità di un'opera pionieristica

Girato sulle spiagge della Sardegna, ‘Sebastiane’ si distingueva per audacia tematica e scelte stilistiche innovative, come l’uso esclusivo del latino per i dialoghi e le sonorità elettroniche di Brian Eno. La pellicola, rappresentazione catartica di San Sebastiano, fu accolta con reazioni intense e subì inizialmente censura. Nonostante le difficoltà, il 28 ottobre 1976, il film trionfò a Londra, affermandosi come potente manifesto politico e poetico. Divenne un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ e il cinema indipendente europeo, contribuendo a ridefinire narrazioni e a dare voce a esperienze marginalizzate.

Le riprese e la reunion dei protagonisti

Attualmente in fase di riprese, ‘Loving Sebastiane’ sta portando la sua troupe attraverso varie location, dal Regno Unito al Galles, fino a Cala Domestica in Sardegna.

Qui, la crew londinese interagì con la comunità locale. Un momento clou sarà la reunion del cast e della troupe originale, prevista per il 28 ottobre presso il Cinema Gate di Londra, un evento che promette di rievocare ricordi e aneddoti di quella produzione storica. Tra i nomi di spicco coinvolti figurano il produttore Howard Malin, l’artista Andrew Logan e l’attore Leonardo Treviglio. Il documentario vanta inoltre un’intervista inedita con Lindsay Kemp, figura iconica del prologo di ‘Sebastiane’, realizzata pochi mesi prima della sua scomparsa, offrendo preziosa testimonianza.

Il ritratto di Derek Jarman e il messaggio del documentario

‘Loving Sebastiane’ non è solo un tributo al film, ma anche un profondo ritratto di Derek Jarman, artista poliedrico.

Jarman fu regista, scenografo, scrittore, poeta, pittore, giardiniere e un instancabile attivista gay, la cui visione ha lasciato un’impronta indelebile. Tra le sue opere cinematografiche più celebri si annoverano ‘Jubilee’, ‘Caravaggio’, ‘Edoardo II’ e ‘Wittgenstein’. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo del Fondo Sviluppo della Regione Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission e della Società Umanitaria-Cineteca Sarda. L’obiettivo finale di ‘Loving Sebastiane’ è stimolare una riflessione sulle conquiste dei diritti civili del XX secolo, ponendole in relazione con le attuali minacce rappresentate dall’intolleranza e dalle barriere politiche e religiose. Mantenendo viva la memoria di un film che ha segnato un’epoca, il documentario intende ispirare un dialogo continuo sull’importanza della libertà e dell’accettazione.