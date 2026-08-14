L'artista e cantautrice statunitense LP si prepara a lanciare il suo nuovo singolo, "Mi Corazón", preludio all'ottavo album in studio intitolato "Room 12", la cui uscita è fissata per il 2 settembre 2026. Questo brano inedito segue i precedenti estratti dall'album, ovvero "Shelly", "Love Is All I Have" e "Best In Life". "Mi Corazón" si presenta come una ballad intensa e profondamente emotiva, descritta come un percorso sonoro guidato dalla chitarra che esplora temi di desiderio, amore e le inevitabili lacerazioni che costellano il cammino verso la piena espressione di sé.

Il titolo del singolo, che in spagnolo significa "il mio cuore", introduce una dimensione testuale estremamente personale. LP stessa ne sottolinea il significato profondo, cantando nel brano: "I want to be the one, to find you, I'll find you, Mi corazón". Il testo, scritto da LP in collaborazione con PJ Blanco, racchiude per l'artista un valore particolare, simboleggiando "due delle cose più grandi e difficili che abbia mai fatto nella mia vita: fare coming out e diventare musicista".

Room 12: L'Album e il Tour Mondiale

L'ottavo album in studio "Room 12" segna per LP una nuova e significativa tappa nella sua produzione artistica, offrendo una prospettiva ancora più intima e autentica sulla sua storia personale e creativa.

I singoli già pubblicati, in particolare "Best In Life", hanno già catturato l'attenzione per la loro riflessione sull'autenticità e sulla libertà personale. Il brano invita a "vivere appieno la propria vita essendo esattamente chi si è e facendo ciò che rende felici, senza adattarsi alle regole sociali". "Best In Life" è stata composta da LP insieme ad Andrew Berkeley Martin, prodotta con Mike Del Rio, e vanta le collaborazioni di Bobby Victor, Camilla Charlesworth e Sterling Laws.

La pubblicazione di "Room 12" sarà accompagnata dall'All Is Not Lost World Tour, che vedrà LP esibirsi nel Regno Unito a novembre, con concerti presso la O2 Brixton Academy di Londra e la Manchester Apollo. Il tour del 2026 avrà anche un significato celebrativo, commemorando il decimo anniversario della sua celebre hit "Lost on You".

Durante le performance, LP proporrà un'esecuzione integrale del brano – originariamente uscito nel 2016 – affiancandolo alle nuove tracce di "Room 12". "Lost on You" ha rappresentato il maggiore successo internazionale per l'artista, raggiungendo nel 2017 la vetta delle classifiche in 18 paesi e superando il miliardo di ascolti su Spotify.

Carriera, Collaborazioni e Riconoscimenti

Originaria di New York, LP si è affermata non solo come interprete, ma anche come prolifica autrice di testi per numerosi artisti pop di fama mondiale, tra cui nomi del calibro di Rihanna, Cher, Rita Ora, Backstreet Boys, Leona Lewis, Céline Dion e Christina Aguilera. Questa poliedrica esperienza ha consolidato la sua posizione come una delle voci più apprezzate e versatili nel panorama musicale globale, spaziando dal pop al rock.

La capacità di LP di narrare la propria esistenza e le proprie esperienze con una combinazione di forza e vulnerabilità ha forgiato un legame profondo e speciale con il suo pubblico internazionale. Il nuovo progetto "Room 12", insieme al singolo "Mi Corazón", si inserisce con coerenza in una discografia già ricca di successi, testimoniando la continua evoluzione della sua ricerca artistica e personale. L'intenso calendario di concerti e la qualità delle sue ultime produzioni preannunciano per il 2026 un anno di grande risonanza nella carriera della talentuosa artista.