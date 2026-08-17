Claudio Baglioni ha recentemente diffuso un nuovo videoframmento online, parte integrante del suo progetto multimediale intitolato 'Frammenti'. L'iniziativa anticipa i grandi eventi live previsti a Roma a partire dal 24 ottobre 2026. Il contenuto, veicolato attraverso i canali social ufficiali del cantautore, propone un suggestivo intreccio di immagini storiche e nuove elaborazioni visive, accompagnate dalle note del brano 'L'amico e domani', interpretato in via eccezionale da Luca Argentero.

Il progetto "Frammenti" e l'attesa dei concerti

Il progetto 'Frammenti' è stato concepito specificamente per guidare il pubblico verso il debutto di 'Che notte è questa!

La partenza'. Questa serie di sette concerti dal vivo si terrà nella suggestiva cornice di Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese a Roma. L'inaugurazione del Grand tour 'La vita è adesso' è fissata per il 24 ottobre 2026. Una data non casuale, che evoca il 24 ottobre 1982, quando lo stesso luogo ospitò il leggendario concerto di 'Alé‑Oó', riconosciuto come la prima grande adunata della musica live italiana.

Il percorso narrativo di 'Frammenti' si sviluppa con cadenza settimanale, proponendo una rivisitazione delle tracce dell'album attraverso una complessa composizione multimediale. Questa include immagini, illustrazioni, grafiche, colonne sonore e voci recitanti. Un ricco intreccio di appunti, ricordi e annotazioni che non solo arricchiscono il bagaglio del tour, ma preparano anche l'audience all'imminente evento.

Repertorio e appuntamenti finali

La scaletta dei concerti promette di abbracciare l'intero repertorio storico più celebre e consolidato di Claudio Baglioni. Per la prima volta, sarà inclusa l'esecuzione dal vivo di tutti i brani dell'album dei record. Il capitolo conclusivo di questo percorso è atteso per il 23 ottobre nel cuore della capitale, ai Fori Imperiali, con l'evento 'Che notte è questa! il ritorno'.

Claudio Baglioni, figura emblematica della canzone d'autore italiana con una carriera avviata negli anni Sessanta, ha lasciato un'impronta indelebile sulla musica pop nazionale. Questa nuova serie di appuntamenti romani segna un ulteriore capitolo della sua attività artistica, caratterizzato da una spiccata attenzione alla narrazione multimediale e a una rinnovata interazione con il pubblico, anche attraverso l'uso dei social media e delle nuove tecnologie.