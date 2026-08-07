Il celebre regista Luca Guadagnino sarà insignito del prestigioso premio Cartier Glory to the Filmmaker in occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. L'annuncio ufficiale è stato diffuso dagli organizzatori della rinomata manifestazione cinematografica, che hanno fissato la cerimonia di premiazione per martedì 8 settembre, alle ore 15, all'interno della suggestiva Sala Casinò, situata nel cuore del Palazzo del Casinò.

Questo significativo riconoscimento verrà conferito a Guadagnino poco prima della proiezione Fuori Concorso di “Joie de vivre”, il suo più recente documentario.

L'opera, di produzione italiana, ha una durata di 435 minuti e promette di essere un momento clou della Mostra. Il premio Cartier Glory to the Filmmaker è istituito per celebrare e onorare quelle personalità del cinema che si sono distinte in maniera eccezionale per il loro talento e il loro contributo innovativo al panorama cinematografico internazionale.

Le dichiarazioni di Luca Guadagnino e Alberto Barbera sul premio

In merito all'assegnazione del premio, Luca Guadagnino ha espresso con sincerità il suo profondo apprezzamento: “Potrebbe sembrare un gesto retorico dire che sono onorato di ricevere il premio Glory to the Filmmaker, ma è la pura verità per numerose ragioni. Essere omaggiati per il mestiere o la vita da Filmmaker è un'ambizione che nessuno che fa cinema può avere la presunzione di immaginare di ottenere, per di più entrando a far parte di un gruppo di cineasti che mi precedono in questo onore così prestigioso, ai quali devo così tanto per la mia formazione.

Voglio quindi sottolineare nuovamente l'onore di ricevere questo premio, in particolare da Alberto Barbera e dalla Biennale di Venezia. Grazie, grazie”.

Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha voluto evidenziare le motivazioni dietro questa scelta, sottolineando che il riconoscimento celebra in Guadagnino “un autore che ha saputo trasformare la propria curiosità in una forma di libertà creativa. Estraneo e irriducibile a qualsiasi scuola o tendenza, si è imposto come regista globale, capace di lavorare con i più importanti attori e produttori internazionali. Ha attraversato generi diversi – dal melodramma all’horror, dal coming of age al thriller psicologico – mantenendo una voce coerente e riconoscibile, senza mai perdere una matrice profondamente italiana nel raccontare i corpi, i luoghi, la storia”. La sua capacità di spaziare tra generi diversi, mantenendo sempre un'identità autoriale forte, è stata un elemento chiave nella decisione.