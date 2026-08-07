Il regista e produttore Luca Guadagnino, noto per opere come 'After the Hunt', 'Challengers' e 'Bones and All', sarà insignito del prestigioso premio Cartier Glory to the Filmmaker. Il riconoscimento gli verrà conferito durante la 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un tributo a personalità che hanno segnato il cinema contemporaneo con originalità. La cerimonia di consegna si terrà nella Sala Casinò del Palazzo del Casinò al Lido, precedendo la proiezione fuori concorso di 'Joie de vivre', il nuovo documentario firmato da Guadagnino.

"Joie de vivre": L'omaggio a Bernardo Bertolucci

Il documentario 'Joie de vivre', della durata di sette ore e un quarto, si configura come una profonda riflessione sull’opera e la vita di Bernardo Bertolucci, uno degli autori più influenti del Novecento. Attraverso numerose interviste a registi, critici e protagonisti del cinema internazionale, il film esplora il suo contributo al cinema moderno, il ruolo della critica e l’eredità lasciata. Concepito come una lettera d’amore al maestro, il progetto ha coinvolto importanti personalità che hanno condiviso il loro punto di vista sull’impatto di Bertolucci.

Il premio Cartier Glory to the Filmmaker e la visione di Guadagnino

Luca Guadagnino ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l’importanza di essere omaggiato per la propria carriera di filmmaker.

Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha elogiato Guadagnino per la sua capacità di trasformare la curiosità in libertà creativa, imponendosi come un regista globale. Barbera ha evidenziato la sua versatilità nel navigare generi diversi – dal melodramma all’horror, al coming of age e al thriller psicologico – mantenendo una voce coerente e una matrice profondamente italiana. Il suo cinema, vitale, nomade, sensuale, colto e popolare, fonde splendidamente provocazione intellettuale ed emozioni.

Il premio Cartier Glory to the Filmmaker, istituito in collaborazione con La Biennale di Venezia, celebra annualmente registi che hanno innovato il linguaggio cinematografico contemporaneo. Cartier, main sponsor della Mostra dal 2021, celebra un autore che ha saputo spingersi oltre i confini del proprio mezzo artistico, creando opere dall’impronta inconfondibile.

La carriera di Luca Guadagnino: tra successi e riconoscimenti

Nato a Palermo nel 1971, Luca Guadagnino è un regista e produttore italiano riconosciuto per la sua versatilità e la capacità di collaborare con figure di spicco internazionali. Tra i suoi lavori più noti: 'Io sono l’amore' (2009), 'A Bigger Splash' (2015), 'Suspiria' (2018).

Guadagnino vanta un legame significativo con la Mostra di Venezia, dove ha presentato numerosi film, tra cui i più recenti 'After the Hunt' (2025), 'Queer' (2024) e 'Bones and All' (2022), quest'ultimo premiato con il Leone d’argento per il miglior regista. Ha inoltre portato al Lido 'The Protagonists' (1999), 'Bertolucci on Bertolucci' (2013) e 'Salvatore: Shoemaker of Dreams' (2020).

La sua opera 'Chiamami col tuo nome' gli è valsa una prestigiosa candidatura all’Academy Award® per il miglior film. Ha presieduto giurie in importanti festival, come il Beirut International Film Festival (2011) e la 68ª edizione del Festival di San Sebastián.