Il Lucca Film Festival si prepara alla sua ventiduesima edizione, in programma a Lucca dal 26 settembre al 4 ottobre. L'evento celebrerà due icone del cinema internazionale: la regista e sceneggiatrice Liliana Cavani e l'artista e regista statunitense Julian Schnabel, entrambi insigniti del Premio alla Carriera. La rassegna è diretta da Nicola Borrelli e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Liliana Cavani e l'omaggio a San Francesco

Questa edizione del festival dedicherà un'attenzione speciale a Liliana Cavani, non solo per il suo riconoscimento, ma anche attraverso un ciclo di proiezioni tematiche.

In occasione dell'ottavo centenario della scomparsa di San Francesco d'Assisi (1226-2026), il festival esplorerà le rappresentazioni cinematografiche del santo e l'immaginario francescano come patrimonio culturale, spirituale e civile. Saranno proiettati due dei suoi film sul santo: Francesco d'Assisi (TV, 1966, con Lou Castel) e la versione restaurata di Francesco (cinema, 1989, con Mickey Rourke, restaurato da Cinecittà Luce).

Julian Schnabel: ospite e retrospettiva

Julian Schnabel sarà il primo ospite internazionale del festival. Riceverà il Premio alla Carriera e presenterà il suo ultimo film, In the Hand of Dante. La sua partecipazione includerà una masterclass aperta al pubblico e una retrospettiva della sua filmografia, offrendo un'immersione completa nella sua opera.

"Scrivere Cinema": formazione per giovani autori

Il Lucca Film Festival promuove i nuovi talenti con il corso gratuito di sceneggiatura Scrivere Cinema. Rivolto a giovani autori e autrici dai 16 anni, si svolgerà durante il festival. Il miglior soggetto per cortometraggio sarà premiato con 1.000 euro, incentivando la creatività nel cinema.

Concorsi e il ruolo del festival

La manifestazione proporrà i tradizionali concorsi di lungometraggi e cortometraggi, affiancati dal concorso LFF For Future, inaugurato nel 2023. Il Lucca Film Festival ha consolidato negli anni la sua reputazione, ospitando numerosi protagonisti del cinema internazionale e affermandosi come un punto di riferimento culturale in Italia.